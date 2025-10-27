Suscribete a
Mario Picazo alerta a España de lo que llega: lluvias copiosas y «heladas» en estas zonas del país

El meteorólogo ha dado su pronóstico del tiempo para esta última semana de octubre

La Aemet avisa a estas zonas de España de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas

Mario Picazo alerta a España de lo que llega: lluvias copiosas y «heladas» en estas zonas del país
RAFAEL CARMONA/ Cuatro
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Octubre va llegando a su fin y con ello nos adentramos más en el otoño. Este mes, meteorológicamente hablando, se ha caracterizado por dejar temperaturas por encima de lo normal para esta época, especialmente en la zona sur y este del país.

Además, aunque ha ... llovido, «las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en todo el territorio con la excepción de una franja en el levante peninsular que va desde Almería hasta el delta del Ebro, en la isla de Ibiza y en la mitad sur de la isla de Mallorca y al este de la isla de Tenerife», según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. (Aemet)

