Mario Picazo alerta a España de lo que llega: lluvias copiosas y «heladas» en estas zonas del país

Octubre va llegando a su fin y con ello nos adentramos más en el otoño. Este mes, meteorológicamente hablando, se ha caracterizado por dejar temperaturas por encima de lo normal para esta época, especialmente en la zona sur y este del país.

Además, aunque ha ... llovido, «las precipitaciones acumuladas se sitúan por debajo de sus valores normales en todo el territorio con la excepción de una franja en el levante peninsular que va desde Almería hasta el delta del Ebro, en la isla de Ibiza y en la mitad sur de la isla de Mallorca y al este de la isla de Tenerife», según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. (Aemet)

Sin embargo, estos últimos días del mes no van a ser precisamente secos, tal como ha apuntado el mismo medio y otros expertos como Mario Picazo. Este, en su previsión del tiempo semanal, asegura que «octubre se despide con una buena dosis de precipitaciones y se espera que noviembre arranque de la misma forma».

Lluvias en casi todo el país

Según el meteorólogo, estas lluvias «mucho más copiosas» van a ir llegando a España de oeste a este a causa de «un potente río atmosférico que cruza gran parte del Atlántico». Esta semana se van a producir, por tanto, borrascas en cadena, dejando precipitaciones frecuentes que van a caer de manera intermitente a lo largo de estos días.

Picazo indica que un frente asociado a una borrasca atraviesa este lunes la península, pero se irá por el Mediterráneo entre el martes y el miércoles para dar paso a uno nuevo que entrará el jueves, como adelantamos, por el oeste. El meteorólogo señala que un tercer frente «llegará al noroeste de la península el fin de semana, con vientos algo más intensos, aunque afectará principalmente al noroeste».

Galicia, el oeste de Asturias y Castilla y León, Extremadura, el oeste de Andalucía y varias zonas del Sistema Central como la Comunidad de Madrid serán las zonas donde veremos los acumulados de precipitación más importantes, según Picazo. Por otro lado, en la franja central peninsular estos serán moderados y afectarán menos por el Mediterráneo. Canarias notará la presencia del frente con lluvias el miércoles, 29 de octubre, según el meteorólogo.

Temperaturas más propias de la fecha, con posibles heladas

Como adelanta Mario Picazo en su previsión del tiempo para estos días, las temperaturas van a ser ya más propias para la época del año en la que nos encontramos, «después de una primera mitad de mes casi veraniega en algunas comunidades», apunta.

De este modo, comenzamos la semana con unas máximas que no superan los 20 grados en zonas del norte, desde Galicia hasta Catalluña, y capitales del sur donde los termómetros no marcarán más de los 25 grados. Respecto a las mínimas, los cero grados rondarán en «capitales habitualmente frías de la meseta norte, con posibles heladas en algunas poblaciones».

De cara al martes se espera una pequeña subida que va a continuar a lo largo de la semana, aunque ya con valores correspondientes a la época otoñal. En Canarias, Picazo señala máximas rondando los 25ºC y mínimas más suaves que las del resto de las comunidades», concluye.