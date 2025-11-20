María Cristina Clemente, notaria, sobre el error más común al dividir una casa en un divorcio: «Deben liquidar los gananciales o extinguir el condominio»

Siete de cada diez matrimonios acaban en divorcio. Las estadísticas son claras respecto al éxito que supone en nuestros días lograr una pareja de largo recorrido. Toda una epopeya griega a la vista de los resultados, que dejan aquello del amor para ... siempre en algo de épocas anteriores.

La fecha de caducidad llega cada vez antes, y la media de convivencia de los matrimonios modernos se sitúa en 16,5 años. El año pasado, en 2024, se registraron 86.595 divorcios en España, un repunte del 8,2% tras dos años de descenso. La mayoría de ellos fueron de mutuo acuerdo, y muchos implicaron la compleja división de una vivienda común, el principal patrimonio y gran quebradero de cabeza para las familias españolas.

El error más común al dividir una casa en un divorcio

En este contexto María Cristina Clemente, notaria y miembro del equipo de Notaria Buendía, desvela el error más común al dividir una casa en un divorcio: optar por la vía del convenio regulador sin acudir al notario. Algo que puede convertirse en un laberinto legal lleno de trampas fiscales y riesgos financieros.

«Tanto si el matrimonio está en régimen de gananciales como en separación de bienes, cuando uno de los cónyuges quiere quedarse con la vivienda y la hipoteca, deben liquidar los gananciales o extinguir el condominio (situación en la que dos o más personas comparten la propiedad de un mismo bien, ya sea un derecho real o un inmueble)», detalla la experta, que ahonda en que la pareja puede hacerlo de dos formas: en el convenio regulador o mediante escritura ante notario.

Sostiene la especialista que la mayoría de las personas eligen el convenio regulador «porque así evitan pagar el impuesto de actos jurídicos documentados al no consignarlo en escritura pública». Sin embargo, esta aparente ventaja puede salir cara porque, según advierte Notaria Buendía en el vídeo subido a las plataformas digitales, «es una decisión que da una falsa sensación de ahorro, pero conlleva una gran inseguridad jurídica».

La notaria explica que el gran problema aparece al gestionar la hipoteca. «Muchas veces escucho a mis clientes decir: 'Ya me he casado con el banco'. Lo cierto es que, si se hace solo por vía judicial, el juez no puede modificar la relación con la entidad financiera. En cambio, ante notario sí puede formalizarse con todas las garantías», aclara.

«La aceptación de la subrogación por parte del banco puede ser tácita, sin ir al notario, pero eso es arriesgado. Si después el cónyuge adjudicatario de la vivienda no paga, el otro seguirá siendo responsable de la deuda», advierte la especialista.

Desde su experiencia, la notaria recomienda acudir siempre a una escritura pública para asegurar la validez y protección de las partes implicadas. «Tú tienes derecho a elegir notario, un notario que te escuche y te acompañe. Tu historia, nuestra firma», concluye en la grabación.