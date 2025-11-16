Suscribete a
ABC Premium

Marc Gili, cantante de Dorian, habla así de Rosalía tras el lanzamiento de su nuevo disco: «Es muy importante lanzar el mensaje de que...»

El vocalista del grupo indie ha dado su opinión sobre 'Lux' y ha analizado la figura de la artista catalana

Pedro Sánchez escucha el nuevo disco de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Lux': «Me lo he oído del tirón»

Un alemán reacciona a Rosalía cantando en su idioma: «Tiene poder, son difíciles estas palabras»

Marc Gili, cantante de Dorian, habla así de Rosalía tras el lanzamiento de su nuevo disco: «Es muy importante lanzar el mensaje de que...»
Marc Gili, cantante de Dorian, habla así de Rosalía tras el lanzamiento de su nuevo disco: «Es muy importante lanzar el mensaje de que...» ABC/JOSE RAMON LADRA
Patricia Marcos

Patricia Marcos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Rosalía ha revolucionado el panorama musical con 'Lux'. El tercer álbum de la artista catalana, que lanzó hace apenas una semana, se ha convertido ya en todo un éxito entre la crítica y el público, tanto español como internacional.

'Lux' fue el disco de ... una artista femenina de habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de Spotify. El álbum es ya el más escuchado de la plataforma a nivel global, mientras que canciones como 'La Perla', 'Berghain' o 'Reliquia' se han colado también entre los temas más reproducidos en todo el mundo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app