Marc Gili, cantante de Dorian, habla así de Rosalía tras el lanzamiento de su nuevo disco: «Es muy importante lanzar el mensaje de que...»

Rosalía ha revolucionado el panorama musical con 'Lux'. El tercer álbum de la artista catalana, que lanzó hace apenas una semana, se ha convertido ya en todo un éxito entre la crítica y el público, tanto español como internacional.

'Lux' fue el disco de ... una artista femenina de habla hispana más reproducido en un solo día en la historia de Spotify. El álbum es ya el más escuchado de la plataforma a nivel global, mientras que canciones como 'La Perla', 'Berghain' o 'Reliquia' se han colado también entre los temas más reproducidos en todo el mundo.

Consenso también entre la crítica, que ha calificado 'Lux' como uno de los mejores álbumes en lo que va de siglo. Dentro de la profesión, la acogida también ha sido muy buena. De esta forma, artistas como Víctor Manuel o Amaia han aplaudido el lanzamiento. Uno de los últimos en opinar sobre el nuevo disco ha sido Marc Gili, cantante del grupo español Dorian.

La opinión de Marc Gili, de Dorian, sobre 'Lux'

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, el vocalista del grupo indie rock ha asegurado que «el nuevo álbum de Rosalía me ha gustado mucho». Sin embargo, se ha negado a hacer una valoración más en profundidad sobre el disco: «No voy a ser yo quien se ponga ahora a hacer una reseña».

Y es que, tal y como ha explicado, hay «ya un montón de periodistas buenísimos de todo el mundo» que han analizado el nuevo lanzamiento de Rosalía. No obstante, Marc Gili ha querido compartir una «escueta, pero hermosa reflexión» sobre la artista catalana.

Rosalía, «un gran ejemplo» para los jóvenes

«Después de unos años en los que en la industria de la música han salido un montón de artistas que ni cantan ni tocan ni nada, pero gracias a la tecnología y a los productores que tienen detrás han logrado hacer despegar carreras...», ha comenzado exponiendo el vocalista de Dorian.

«Y después de unos años en los que influencers se han dedicado a decirle a la gente joven que ir a la universidad y estudiar no sirve para nada, incluso que es de 'loosers'», ha criticado Marc Gili, para quien «es muy hermoso ver como una artista, que sí que ha estudiado y que tiene conocimientos de armonía, de solfeo, de canto, está llegando a lo más alto»

«Rosalía está dando un grandísimo ejemplo porque es una artista que no ha parado de estudiar desde el principio de su carrera» Marc Gili Vocalista de Dorian

Según el vocalista de Dorian, Rosalía «da muy buen ejemplo» a toda la sociedad, pero «sobre todo a la gente más joven». «Creo que es muy importante lanzar el mensaje de que hay que estudiar, hay que tener una curiosidad infinita por seguir aprendiendo toda la vida y leer libros de todo tipo, estar siempre en movimiento y tratando de mejorar...», ha señalado.

Algo que Rosalía cumple a la perfección. «Está dando un grandísimo ejemplo porque es una artista que no ha parado de estudiar desde el principio de su carrera», ha insistido.

En este sentido, Marc Gili ha explicado que, en el caso de su banda, todos los músicos intentan seguir este ejemplo: «Seguimos haciendo clases de canto, de armonía e intentando potenciar lo que uno lleva dentro a medida que pasan los años para evitar estancarte y seguir disfrutando de tu profesión».

Al final del vídeo, el vocalista de Dorian ha dado las gracias a Rosalía por «el ejemplo que estás dando» al «empujarnos a todos a ir un poquito más allá».