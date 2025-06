Maldini opina sobre la eliminación del Atlético de Madrid del Mundial de Clubes: «No sirve de excusa»

El Atlético de Madrid sumó seis puntos en la fase de grupos del Mundial de Clubes, pero no le dio para progresar a los octavos de final al salir perjudicado en el triple empate con PSG y Botafogo por la goleada (4-0) que sufrió en la jornada inaugural del torneo contra el vigente campeón de Europa. Para recuperar esa diferencia, los rojiblancos debían imponerse al Fogão en la última fecha por 3-0, pero solo pudieron vencer por 1-0, por lo que la participación de los de Simeone acaba de manera prematura.

Una eliminación que muchos achacan a los arbitrajes sufridos por el Atleti a lo largo del torneo, con un lance polémico al borde del descanso ante Botafogo que el árbitro indicó como falta en ataque de Sørloth previa a un más que posible penalti sobre Julián Álvarez. Contra el PSG también dio que hablar la actuación arbitral, al ser expulsado Lenglet por doble amonestación cuando el colegiado no se había percatado de que ya tenía una tarjeta.

Con o sin decisiones controvertidas de por medio, lo cierto es que el Atlético de Madrid parecía en buena disposición para superar la fase de grupos (Botafogo ganó la Libertadores en 2024, pero en 2025 su dinámica no es tan positiva), algo que no ha podido conseguir y que, en consecuencia, no va a repercutir tanto en las arcas de la entidad del Metropolitano.

«No se ha metido por la derrota 4-0 contra el PSG. Tú no puedes perder por esa goleada escandalosa contra el PSG, porque te quedas en el alambre. Han sido un cúmulo de circunstancias al Atleti fuera del Mundial. Pero esto no sirve de excusa, es una gran decepción del Atlético de Madrid. Tiene plantilla para haber pasado la fase de grupos», valora Julio Maldonado 'Maldini' en un análisis publicado en su canal de YouTube.

De Paul, Griezmann...

El periodista profundizó y personalizó el mazazo en figuras como la de Rodrigo de Paul. «Especialmente he visto mal a De Paul. No sé si va a seguir o no, pero el Atlético de Madrid necesita reforzar esa posición. Tiene que ponerse las pilas, porque, si no, no va a tener hueco en el equipo».

«Ha estado muy mal Le Normand [...] los centros de Molina no son buenos...», seguía opinando Maldini, que también señalaba a Antoine Griezmann. «No creo que haya que darle mucho crédito a Griezmann. Para ser el emblema de un equipo que tiene que aspirar a todo... él no está».

En contraposición, Maldini se pone del lado de Simeone: «A lo mejor este varapalo en el Mundial de Clubes hace que el Atleti se replantee que tiene que cambiar algunas cosas. Hay mucha gente que critica al Cholo, pero el Cholo es el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid y hay que darle crédito para la próxima temporada».

Quien también mereció el análisis de Maldini fue Pablo Barrios. «El único jugador capaz de organizar el juego del Atlético es Barrios, y tampoco ha hecho un buen Mundial. Falla pocos pases pero llega muy poco al ataque. Koke, curiosamente, ha estado bastante bien y ayer le deja fuera. Si el Atleti quiere dominar, necesita a un Cardoso y al lado a Pablo Barrios. El Atleti lleva tiempo buscando un mediocentro y no lo termina de encontrar, pero lo necesita más que nunca. Si no, no va a dominar los partidos», advierte.