Maldini opina sin filtros sobre la baja de Huijsen en el Real Madrid contra el PSG: «Nos vamos a dar cuenta...»

El Real Madrid tenía la victoria ante el Dortmund en el bolsillo con el gol de Mbappé y con el tiempo añadido casi agotado. Pero Huijsen agarró a Guirassy y fue correctamente expulsado por derribar a su rival siendo el último defensa sin opción de jugar el balón. Una roja que no tuvo consecuencias mayores ante los alemanes, pero sí para el siguiente partido, nada más y nada menos que contra el campeón de Europa.

La tarjeta roja a Huijsen por la que no estará contra el PSG 🟥



El penalti que cometió y que le deja fuera de las semifinales #FIFACWC@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/Df0s1CTIBo — DAZN España (@DAZN_ES) July 5, 2025

El central internacional español, nacido en los Países Bajos, se perderá el duelo de este miércoles frente al PSG. Una baja muy sensible para Xabi Alonso, que hasta ahora ha incluido en su alineación siempre al ex del Bournemouth.

Su titularidad ya no solo se justifica por su estatus y sus actuaciones muy positivas en el escaso tiempo que lleva defendiendo la elástica blanca, sino, también, por la ausencia de alternativas de garantías por diferentes motivos. Éder Militão y Alaba no gozan del ritmo competitivo adecuado tras lesiones largas, Raúl Asencio está mostrando un nivel lejano al de su irrupción y apostar por Jacobo Ramón, con nula experiencia en citas de esta magnitud, no parece la opción más factible.

Pero lo que está claro es que uno de ellos será el sustituto de Huijsen, porque Tchouaméni, que ha alternado el puesto de líbero con el de centrocampista, se mantendrá en el once, pero no como único acompañante de Rüdiger en una línea de cuatro. Un rompecabezas para el técnico tolosarra.

Maldini opina sobre la baja de Huijsen

No solo el Real Madrid tiene la baja de uno de sus centrales, sino que el PSG pierde a Pacho y Lucas Hernández por sanción. En su caso, de hecho, FIFA los ha castigado con dos partidos, por lo que ni el ecuatoriano ni el francés disputaría una hipotética final. «Para mí, [la de Huijsen para el Madrid] es más importante que la baja de Pacho para el PSG. Lleva cinco partidos pero suficiente para darnos de la importancia que tiene», señala Julio Maldonado 'Maldini'.

«Tiene una inteligencia que parece increíble a su edad»

El periodista de Movistar Plus+ o Cadena COPE señala la preponderancia de Huijsen en la construcción del juego madridista. «Arriesga mucho en el pase, pero en los pases progresivos es clave. Participa permanentemente en el juego. No es mediocentro pero tiene una influencia espectacular en el mediocampo. Es una pérdida tremenda».

«Con la pelota es privilegiado en todos los sentidos. 22 pases en el último tercio el día de la Juventus. Hay poquísimos centrales que en un partido así te den 22 pases en el último tercio y de los cuales 86% sean correctos. Es una barbaridad. Defensivamente, tiene mejorar algunas cosas, pero está siendo un jugador capital», continúa valorando Maldini, que, sobre la roja, apunta que «Guirassy se iba a quedar solo, pero el partido estaba prácticamente terminado».

Aunque no solo destaca su lectura de juego con el balón. «Es un jugador muy valiente a la hora de salir para recuperar balones. Salir de zona para que los delanteros no reciban cómodamente lo hace permanentemente. Tiene una inteligencia que parece increíble a su edad para hacer este tipo de cosas. A mí me tiene alucinado y el Madrid lo va a notar una barbaridad. Nos vamos a dar cuenta de lo que significa Huijsen este miércoles», asegura Maldini.