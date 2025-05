Un maestro español da su firme opinión sobre los horarios de los alumnos en el colegio: «Los niños a partir de la una...»

«Si hay algo en España que debería ser ilegal es la jornada partida». Esta es la frase con la que comienza uno de sus últimos vídeos Alejandro Mesa, conocido en TikTok como @buenosdiasporciertos, quien acostumbra a compartir contenido relacionado con el mundo de la educación infantil en nuestro país, así como de sus vivencias personales como profesor.

El que estuvo una larga temporada como profesor en una ciudad de Japón ha puesto sobre la mesa el siguiente debate: ¿debería seguir existiendo en España la jornada partida? Algo que, en principio, expone para el horario de los niños en los colegios pero que también relaciona con la jornada laboral de los adultos.

«Primero hablemos de los trabajos de fuera del colegio: no entiendo cómo puede ser que hoy en día se permita que una persona trabaje de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00», indica aparentemente indignado. «¿Qué vida tiene una persona que se levanta a las ocho de la mañana, se va a trabajar, sale a la una, come, descansa un poco y se va para salir a las ocho? ¿Qué haces a las ocho? Te vas a casa, cenas y a dormir», seguía contando.

Pero, como adelantábamos, no se queda solo en lo referente al trabajo, sino que hace también hincapié en lo que supone la jornada partida para los niños. «Sé que en la mayoría de colegios de España ya no se hace la jornada partida, sino que hay jornada continuada, creo que es de 9 a 2 más o menos [...] Pero pienso que los niños por las tardes ya no rinden al mismo nivel. Al final es como cualquiera de nosotros cuando trabajamos en una empresa o en cualquier negocio, cuando son las últimas horas sobre todo si es por la tarde ya tenemos ganas de irnos».

Así, expone supensamiento resumiendo en que, una vez que se come, los niños deberían descansar o jugar y después dedicar parte de la tarde a las extraescolares, ya que no requieren tanta concentración y dan también el respiro a los padres que no pueden recoger a sus hijos justo antes o después de comer por el trabajo. «A partir de la una ya no se ringe igual, pero es que al final estamos en las mismas, ni se rinde por la mañana, ni se rinde por la tarde», añade para finalizar, pidiendo la opinión a sus seguidores.

¿A favor o en contra?

Como suele ocurrir ante debates como este, los comentarios del vídeo de esta red social del profesor Alejandro Mesa se han llenado de todo tipo de opiniones, tanto a favor como en contra. Estos han sido algunos de ellos:

«Venga, todos con jornada continua!! Verás que bien cuando a las 5 esté todo cerrado. Aqué queremos conciliar todos, no solo los maestros»

«El tipo de jornada se escoge por decisión de todo el equipo que conforma al centro: equipo directivo, AMPA y representantes de estudiantes. Ya sabes, proponlo y que se vote»

«Yo creo que no debería de ser ilegal porque hay trabajos que lo requieren, pero sí debería de pagarse un extra como cuando trabajas de noche, en mi caso trabajo a 3 relevos y continuo, pero te entiendo»

«En el cole de mi hija es de 9-14. pueden quedarse en el comedor y salir 15:30 o quedarse hasta las 17h.ahora salen a las 13h y los de comedor 15h o pagas el servicio kanguro hasta 17h».