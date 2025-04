Una madre de 11 hijos explica su truco para hacer la compra y cómo organizarla en casa: «Es importante saber...»

El ritmo frenético de la vida actual obliga a que todo el mundo, por su bien, tenga que planificar algún que otro aspecto. Aunque muchos sean más de improvisar, una mínima organización ayuda a agilizar momentos y a optimizar el tiempo. Esto es todavía más importante cuando al trabajo y a la vida personal se le suma el tener a cargo algún hijo menor de edad.

La cuestión todavía se enfatiza más cuando uno es padre o madre de familia numerosa y si la cantidad de hijos asciende a 11 la organización es una obligación para sobrevivir. Esto lo sabe perfectamente Lourdes Álvarez, que tiene precisamente este número de descendientes y que en su cuenta de TikTok @solosomos13 suele dar consejos para familias con hijos.

Así, sus 'tips' para prepararse para ir al colegio o para que el matrimonio no se resienta ante un estrés diario como el que supone tener una familia tan numerosa, entre otros, han gustado y mucho y ahora hace unas semanas explicó en otro vídeo cómo se organiza para hacer la compra y cada cuánto la tiene que realizar, en una publicación que ya supera las 190.000 visualizaciones.

«¿Semanal o mensual?»

«¿Compra semanal o compra mensual? Aquí hay que ver muchos factores», avanza Lourdes al inicio del vídeo. Consciente de que intriga mucho saber cómo se gestiona una despensa para 13 personas, la madre y 'coach' explica antes que nada que «es importante saber qué espacio tengo para guardar» la compra.

Así, ella ejemplifica que igual una familia puede hacer una compra mensual pero no tiene espacio para almacenarlo todo de forma correcta. «A lo mejor no me compensa porque el espacio es dinero», puntualiza ella, antes de mostrar cómo lo hacen en su casa: en la cocina tienen un armario en la que se coloca todo perfectamente ordenado, con la leche abajo y los productos arriba. Ahora lo tienen prácticamente vacío, porque justo tienen que recibir la próxima compra.

En un segundo armario muestra cómo tiene la pasta, arroz y especies. «Y además tengo un armario mágico donde guardo también cosas», comenta ella mientras descubre un compartimento. Para resumir y explicar cómo guardar la comida para 13, Lourdes sentencia que «lo primero de todo gestionamos el espacio que tengo, veo cuánto cabe y en función de eso compro o bien semanal o bien mensual».

«En mi caso, para mensual ya os digo yo que necesito la casa del vecino»; ironiza la 'coach', que acaba recordando que «me tengo que acoplar a esto [el espacio que tiene]» y que por ese motivo suele hacer la compra «una vez a la semana o como mucho cada diez días».