Lydia Bosch indica los alimentos que come en su desayuno para mantenerse joven a los 61 años: los cambia diariamente para estimular su cuerpo

La expresión 'somos lo que comemos' tiene una gran parte de razón, ya que la alimentación que lleva una persona define, en gran parte, el estado de su salud, el bienestar e incluso el ritmo al que envejecemos.

La calidad de la comida y ... los hábitos alimenticios intervienen en nuestro cuerpo y estado anímico, y a partir de cierta edad, esa premisa cobra aún más sentido.

Con el paso de los años, cuidar lo que se comemos deja de ser solo una cuestión estética o de control de peso: se convierte en algo fundamental para retrasar el envejecimiento o llegar a este de la mejor manera, previniendo enfermedades y ayudando a mantener la energía necesaria para llevar a cabo el día a día.

Esto parece tenerlo muy en cuenta Lydia Bosch, hoy en día referente para muchos por su físico y vitalidad a sus 61 años. Así, la actriz es un buen ejemplo de cómo la disciplina alimentaria y los hábitos saludables pueden transformar esta etapa de la vida manteniéndose sana.

Cambios como la menopausia, la pérdida de masa muscular o las variaciones hormonales hacen que una alimentación variada y rica en nutrientes sea todavía más imprescindible, algo que siempre conviene combinar con ejercicio físico adecuado a cada caso.

Los alimentos que incluye en su desayuno Lydia Bosch

Según ha desvelado la actriz, inicia sus jornadas con ejercicio aeróbico y disciplina. Esta rutina va acompañada de un desayuno en el que la variedad es fundamental: «desayuno distintas cosas», contaba en una entrevista con Patricia Pérez.

Así, Lydia especifica los alimentos que incluye en su desayuno: «A veces tomo cinco claras con cereales y pomelo, otros días, cereales con queso fresco, frutos secos y fresitas. Otros, como chocolate, pero para no abusar del azúcar, mi entrenador me ha dado una idea para hacer mi chocolate: le pongo nueces, cacao puro, un poquito de miel y un plátano. Me lo dejo en un bote de cristal, en la nevera y me lo pongo dentro de las tortitas de avena, como si fuese un crepe», explica la artista.

Comiendo estos alimentos, Bosch puede cubrir los niveles de proteínas necesarios para empezar el día y limitar los azúcares y procesados, algo que los expertos recomiendan para preservar la masa muscular y evitar que el hambre aceche durante el resto del día. Los alimentos que incorporamos en el desayuno son lo primero que recibe el organismo después de varias horas de ayuno, por lo que es crucial que sean nutritivos y sanos.

De este modo, Lydia Bosch expone cómo que el desayuno puede ser la mejor herramienta para mantenerse joven: variedad, proteína de calidad y no renunciar a placeres como el chocolate parecen ser algunos de sus secretos.