Luis de la Fuente opina si es compatible lucir la bandera independentista con jugar por España tras la polémica con Iñigo Martínez: «No soy sospechoso»

La ausencia de Iñigo Martínez en las convocatorias de la Selección vuelve a ser un tema de conversación, sobre todo, tras el buen rendimiento del central del FC Barcelona con su club durante la temporada 2024-25. Sus actuaciones al lado de Pau Cubarsí invitaban a pensar en replicar la dupla con España, pero el jugador vizcaíno (natural de Ondarroa) no entró en la lista para la Final Four de la UEFA Nations League.

Iñigo no ha renunciado a la Selección, pero los acontecimientos más recientes son indicios de que existe una alta probabilidad de que no vuelva a camisetar de la Selección, algo que hizo por última vez en noviembre de 2023, en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024.

En la ventana de marzo de 2025, Luis de la Fuente llamó a Iñigo, pero, finalmente, causó baja por una lesión que le privó de estar disponible para el seleccionador... pero que no le impidió actuar con el Barça apenas unos días más tarde en un encuentro de Liga contra Osasuna. Los rojillos, por cierto, denunciaron al Barcelona por una posible alineación indebida del central al no respetar los plazos marcados por FIFA como consecuencia de una lesión sufrida durante una pausa internacional. Ni Competición, ni Apelación, ni el TAD le dieron la razón.

Pese a estar ya recuperado, Iñigo no entró en los planes del entrenador riojano para la fase final de la Liga de las Naciones, lo cual evitó una polémica. De la Fuente, incluso, no se quiso pronunciar por la ausencia del ex del Athletic, que días antes había lucido una estelada durante la rúa con la que los azulgranas celebraron con sus aficionados el título de Liga.

Tampoco lo hace semanas después

Semanas más tarde de aquel episodio y de la derrota de España contra Portugal en la final de la UEFA Nations League, De la Fuente también ha querido pasar de puntillas por la polémica con Iñigo Martínez en una entrevista en El Partidazo de la Cadena COPE.

«Creo saber por dónde vas...», le suelta a Juanma Castaño, tras lo que expone su versión. «La motivación con todos los futbolistas y con todas las decisiones que tomo es única y exclusivamente deportiva. Habrá gente que tenga otros intereses, pero yo no soy sospechoso».

🎙️ Luis de la Fuente, sobre Íñigo Martínez, en @partidazocope



🤔 "La única motivación que tengo para tomar decisiones es deportiva"



❓ ¿Debe ir a la @SEFutbol alguien que ondea una bandera independentista?



🚩 "No entro. Yo quiero gente comprometida"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/F0kvg1s7xb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 24, 2025

Y profundiza: «El día que no elija a los que creo que son los mejores y pierda, me van a echar, que es lo normal, porque pasa siempre. Mi toma de decisiones me obliga a llevar a los que creo que son los mejores, así la única motivación con todos los futbolistas es única y exclusivamente deportiva», insiste.

Tras la insistencia de Castaño, que le preguntó, directamente, si alguien que exhibe una simbología independentista como lo hizo Iñigo tiene cabida en la Selección, De la Fuente dejó un pequeño recado. «Yo no entro en ese tema. Yo lo único que quiero es gente comprometida, que esté implicada, con sentido de pertenencia».

«Yo si el futbolista está implicado, quiere venir, tiene compromiso y juega bien... Y yo no he conocido a nadie que no lo esté. No he conocido a nadie nunca que no quiere venir por un motivo determinado», zanja De la Fuente.