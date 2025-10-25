Suscribete a
ABC Premium

Lleva a su hija enferma al centro médico y no puede creer lo que le dice la pediatra: «Me ha hecho sentir mala madre»

La mujer se sintió juzgada por la trabajadora médica, algo que ha causado la indignación de muchos en redes sociales

Lleva a su hija enferma al centro médico y no puede creer lo que le dice la pediatra: «Me ha hecho sentir mala madre»
Lleva a su hija enferma al centro médico y no puede creer lo que le dice la pediatra: «Me ha hecho sentir mala madre» Unsplash
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Criar a uno o varios hijos supone una tarea llena de responsabilidad y dificultades para unos padres. Desde que nacen hasta que se convierten en jóvenes independientes, el cuidado de los mismos, su educación, su seguridad y un sin fin de aspectos, depende de estas ... dos figuras adultas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app