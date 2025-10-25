Lleva a su hija enferma al centro médico y no puede creer lo que le dice la pediatra: «Me ha hecho sentir mala madre»

Criar a uno o varios hijos supone una tarea llena de responsabilidad y dificultades para unos padres. Desde que nacen hasta que se convierten en jóvenes independientes, el cuidado de los mismos, su educación, su seguridad y un sin fin de aspectos, depende de estas ... dos figuras adultas.

La etapa en la que el hijo es un bebé es una de las que más tiempo y atención requiere de su madre y su padre, ya que se debe alimentar cada poco tiempo, cuidar su higiene, vigilar que su salud va bien, interpretar sus llantos para saber si tiene sueño o alguna molestia y un largo etcétera.

Cuando alcanzan cierta edad, también es habitual que muchos progenitores decidan apuntar a su hijo a una guardería o escuela infantil porque necesitan dejar al niño con alguien. Llevar al menor al médico cuando tiene que pasar alguna revisión, vacuna o porque se pone enfermo es otra de las obligaciones.

La unión de estas dos últimas acciones descritas ha sido motivo de polémica en redes sociales después de que una madre contase, a través de Threads, lo que le ha ocurrido por llevar al pediatra a su hija Freya, de 11 meses. Según explica, la pequeña «está cogiendo todos los virus habidos y por haber en la escuela» y, cuando se ha presentado en el médico, la doctora ha juzgado que llevase a la niña a la guardería con su edad.

«La pediatra de mi hija me ha hecho sentir muy mala madre» empezaba contado la mujer, cuyo usuario en la red social es @quierete_decorart. «Ha dicho comentarios como que es muy pequeña para ir (11 meses), que lo de inmunizarse es mentira, que ella llevó a su mayor a los 3 año porque pagaba a alguien...», explica en la publicación. Así, exponía que ella no podía hacer otra cosa ya que donde viven no podía dejar a la niña con nadie porque tiene que trabajar.

La madre también ha expresado: «Me pregunto, ¿cómo hago todo eso a la vez que se pretende una educación estando 100% presente, sin pantallas, con juego y movimiento libre, sin hamacas, dedicación plena? Es que considero que es imposible vamos...»

Ola de apoyo y comprensión

Ante esta situación, ha habido otros usuarios de la red social vinculada a Instagram que han querido mostrar su apoyo a la madre y contar escenarios parecidos que les ha tocado vivir con sus hijos. Estas han sido algunas de las respuestas:

«Hace un par de días una mujer dio a entender que soy mala madre por llevar a mis hijos al cole de 9 a 16:30 (3 años y 1.5) porque de 14:30 a 16:15 voy al gimnasio y que en vez de eso debería llevarlos hasta medio día.. Las familias trabajadoras tenemos que apañarnos como podemos. Si en tu caso necesitas que la nena vaya al cole, no es malo. Los virus los va a coger ahora y más mayor, da igual. Lo de inmunizarse es verdad. Te recomiendo que cambies de pediatra porque no sabe ni ser persona...»

«Dile a tu pediatra que se ocupe de la salud de la niña, que de la crianza ya te encargas tú. Vamos, que se meta en sus asuntos»

«Entonces la gente te va a criticar por lo que sea nadie conoce mejor tu realidad y tu día a día , nadie sabe cuánto cuidas a tu bebé solo vos misma y si su pediatra en lugar de darte tranquilidad y contención (como lo hizo la mía ) te juzga entonces busca otra con mirada actualizada y respetuosa hacia ti y tu bebé .Te abrazo, un día a la vez lo estás haciendo bien️»

«Una pediatra hace poco me dijo que yo era una mamá permisiva, ese día en la consulta mi hija estaba muy inquieta yo trataba de todo para que ella estuviera tranquila, y la pediatra solo sabía gritar, cuidado me coge algo, pero siéntela, mire que si me coge algo la responsabilidad me cae a mi pero horrible y ahí me dice usted se ve muy noble es una mamá muy permisiva casi le digo hasta de que se iba a morir».