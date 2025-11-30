Hace una lista de los productos que echa en falta de Mercadona y pone a muchos españoles de acuerdo: «Este comentario no lo ha superado nadie»

Mercadona actualiza con frecuencia su catálogo de productos con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades, gustos y hábitos de consumo de sus clientes. Una renovación que forma parte de su estrategia para ofrecer soluciones que puedan responder a tendencias emergentes, ... tanto en alimentación, limpieza del hogar o cuidado personal.

Un proceso de actualización que lleva consigo la incorporación de productos innovadores. Por ejemplo, aquellos relacionados con el aumento de la demanda de productos saludables, veganos o sin gluten, o por la aparición de nuevos formatos y tecnologías en el cuidado del hogar.

Mercadona suele probar muchos de estos lanzamientos en tiendas concretas antes de extenderlos a toda su red, lo que ayuda a evaluar su nivel de acogida de manera más precisa. Sin embargo, al tratarse de la cadena de supermercados líder de nuestro país, corre el riesgo de retirar de sus estanterías algunos productos que han tenido una gran aceptación entre los consumidores.

En ocasiones, la decisión se debe a razones de logística, problemas con los proveedores, necesidad de optimizar el espacio disponible o, simplemente, la apuesta por alternativas que se consideran más adecuadas. Puede generar frustración entre los clientes, pero forma parte del proceso de ajuste continuo de la cadena.

El creador de contenido Manu Martel se ha encargado de elaborar un ranking de los productos que ya no lucen en ningún establecimiento de Mercadona. Lo ha hecho tomando como referencia las opiniones de sus seguidores en sus diferentes redes sociales. ¿Te gustaba alguno de estos?

El ranking de productos que Mercadona ha retirado

La cadena de supermercados presidida por Juan Roig mantiene un enfoque dinámico, valorando la opinión de sus clientes, para analizar si es mejor dar paso a nuevas protestas o recular en alguna de sus decisiones iniciales. Muchos son los productos que, una vez retirados, desaparecen para siempre, como, al menos, por ahora, el helado de polvito, con sabor a galleta, merengue y dulce de leche. Manu Martel lo ha situado en el número 10 de su lista.

«La verdad que no lo conocía y creo que me quedaré con las ganas», reconoce sobre este helado. Las colonias de monogotas de manzana y de mora también tienen cabida en esta lista, así como la focaccia, ese pan italiano del que Mercadona justificó su adiós debido a que el proveedor lo dejó de fabricar.

«Yo no entiendo por qué Mercadona quita este tipo de cosas, porque son muy rápidas de cocinar»

La demostración de que en este ranking hay productos de todo tipo es que en el séptimo puesto incluye el suavizante dulzzia. «Aguantaba mucho el olor durante horas y encima olía genial», lamenta.

A partir de ahí, varios productos alimentarios, como los daditos de atún, la calzone de pollo, la lasaña congelada de barbacoa y la crema de leche y avellanas. «Yo no entiendo por qué Mercadona quita este tipo de cosas, porque son muy rápidas de cocinar y nos ahorran mucho tiempo», decía este creador de contenido sobre la calzone de pollo.

«La medalla de plata se la llevan los accesorios para el pelo, un comentario con más de 1500 'me gusta'. Entiendo vuestra indignación, porque, por lo visto, había gomillas, peines y demás«. Este es el producto que los usuarios de Mercadona echan más en falta, según los datos recogidos por Manu Martel, porque, en el top-1 ha situado algo que pondrá a muchos españoles de acuerdo: los precios.

«Lo que más echáis de menos de Mercadona no es ningún producto en sí, sino los precios de Mercadona y es que este comentario no lo ha superado nadie. Básicamente, decís que Mercadona antes tenía precios baratos y que se han encarecido mucho en la última década», zanja en el final del vídeo. Y tú, ¿cuál echas de menos?