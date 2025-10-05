La lavadora tiene una pestaña en su cajón que muy pocas personas conocen y que es fundamental para su buen uso

La lavadora tiene una pestaña en su cajón que muy pocas personas conocen y que es primordial para su buen uso A pesar de que este electrodoméstico está presente en la mayoría de los hogares, la pieza que mencionamos no es tan familiar como debería

Hay elementos de la casa, como ciertos electrodomésticos, que son imprescindibles para el día a día de una persona. La lavadora es uno de ellos. Pese a que existen centros de lavado de autoservicio y lavanderías, la comodidad de poder tener la ropa limpia sin salir de casa es algo común que se suele dar por hecho a la hora de equipar un hogar.

A la hora de poner una lavadora, es habitual tener en cuenta qué tipo de colada queremos hacer, haciendo diferenciación, por ejemplo, entre las lavadoras de ropa oscura, de ropa clara o de color, para que no se mezclen los tonos y prevenir que alguna prenda destiña.

Otra de las cosas a tener en cuenta para poner en marcha este electrodoméstico es el programa con la temperatura y potencia que consideramos más adecuados para el tipo de ropa que hemos metido y cómo de sucia está. Por ejemplo, no es igual lavar la ropa interior que una camiseta que se nos ha manchado de tomate.

Así, la última consideración importante para hacer la colada es el tipo de detergente que usemos y si añadimos suavizante o no. Actualmente el mercado cuenta con gran variedad de productos para lavar la ropa, pensados cada uno de ellos para un tipo de prendas o de lavados en específico.

Sin embargo, muchas veces nos limitamos a utilizar las lavadoras con el conocimiento general que tenemos sobre cómo funcionan y pasamos por alto posibilidades más ocultas que pueden facilitarnos la tarea o hacer que el lavado sea mejor y más efectivo. Esto es justo lo que se muestra en un vídeo de TikTok en el que una usuaria reacciona a otro vídeo en el que se muestra una pieza del cajetín de la lavadora que muchos desconocen y su función.

Esta se puede extraer y doblar hacia abajo como puedes ver en las imágenes, de manera que facilita medir la cantidad de detergente que se echa y se queda parado en el compartimento hasta que la lavadora 'necesita' utilizarlo y procede a mandar agua, de modo que el jabón se mezcla con la ropa y el agua en el momento preciso, dosificándose.

Esto ayuda a que la lavadora funcione mejor y a que el detergente, sea líquido o en polvo, se reparta bien según el programa elegido. Para la joven del vídeo parece que ha sido todo un descubrimiento, pero en los comentarios de la publicación hay opiniones de todo tipo respecto a este truco.

Desde los que bromean con que no tienen ni lavadora hasta los que dan a entender que tampoco conocían esta función de la pestaña de la lavadora y quieren probarlo en el mismo momento: «Son casi las 3 de la mañana ahora vuelvo necesito saber si yo también tengo», cuenta una de las usuarias de la red social china.