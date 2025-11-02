Suscribete a
ABC Premium

Julio Plaza, experto en vivienda, explica qué va a pasar con el precio de la vivienda en 2026: «Los datos no captan lo que se vive en las calles»

Para finales de este año y principios del que viene la oferta seguirá siendo insuficiente

Un experto en vivienda explica si es mejor seguir de alquiler o comprar una vivienda en España: «Lo óptimo es...»

Julio Plaza, experto en vivienda, explica qué va a pasar con el precio de la vivienda en 2026
Julio Plaza, experto en vivienda, explica qué va a pasar con el precio de la vivienda en 2026 ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vivienda es uno de los temas centrales sobre los que pivota la actualidad social y política en nuestro país. Según la herramienta del Notariado que permite ver los precios reales de la venta de casas en España, el precio medio por metro ... cuadrado se sitúa ya en los 1.886 euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app