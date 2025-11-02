Julio Plaza, experto en vivienda, explica qué va a pasar con el precio de la vivienda en 2026: «Los datos no captan lo que se vive en las calles»

La vivienda es uno de los temas centrales sobre los que pivota la actualidad social y política en nuestro país. Según la herramienta del Notariado que permite ver los precios reales de la venta de casas en España, el precio medio por metro ... cuadrado se sitúa ya en los 1.886 euros.

También el Consejo General del Notariado desveló esta semana que, en agosto de 2025, la compraventa de viviendas en España decreció un 1,3% respecto al mismo mes de 2024 cerrándose las operaciones en 38.239.

Pese a que la demanda sobre la vivienda sigue siendo inmensa y la oferta no llega a todas las necesidades, algunos expertos ven en estas cifras puede suponer que la compraventa comience a tocar techo. No obstante, entre los primeros problemas de acceso a una casa en propiedad sigue siendo el precio.

De hecho, el precio de la vivienda de segunda mano en España en el segundo trimestre de 2025 se encareció un 12,8%, incrementándose medio punto respecto al trimestre anterior. En el caso de la vivienda libre se incrementó un 10,4% en el segundo trimestre de este año.

Julio Plaza explica qué va a pasar con el precio de la vivienda en España

Dada esta situación muchos se preguntan cuándo llegará el momento en el que bajen los precios y, sobre todo, qué se podrá esperar en los próximos meses.

Julio Plaza, experto en vivienda, lo tiene claro: «Los datos macroeconómicos no captan lo que se vive en las calles». Plaza insiste en que «no hay pisos» por lo que cada vez más familias viven una situación en la que les resulta imposible comprar o alquilar una vivienda. «No se puede vivir», asegura rotundo.

Por ello, este experto trae malas noticias para quienes esperaban el momento oportuno para lanzarse a la compra: «Los precios a finales de 2025 y 2026 no van a bajar». Para Julio Plaza la clave de la situación sigue siendo que «no hay suficiente oferta».

«Estamos en unos niveles de precios tan altos que en el momento en que un inmueble sale a la venta por un precio razonable de mercado, se absorbe», destaca. Asimismo, considera que «cada día la demanda reprimida es más y más grande» y ello se debe a que «no se construye al precio al que debería».

Si los precios no bajan, ¿seguirán subiendo? El experto en vivienda no se atreve a ofrecer una valoración sobre este punto: «No lo sé (están ronzando niveles imposibles) pero sí apostaría a que no van a bajar». Julio Plaza zanja su valoración con una opinión muy rotunda y un aviso sobre las políticas futuras: «O construyen o estos serán los precios».