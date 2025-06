Juanma López Iturriaga sufre en primera persona la estafa más común de WhatsApp: «Dos días antes me había llegado...»

Conviene siempre estar alerta... por lo que pueda suceder. O, si no, que le pregunten a Juanma López Iturriaga, víctima de una estafa por SMS. El exjugador de baloncesto ha sido una de las muchas personas que ha recibido mensajes de texto y, así como otros días al momento ha sospechado de las intenciones, en esta ocasión cayó en el anzuelo.

Es raro que hoy en día alguien esté ajeno a cualquier intento de estafa. Mensajes fraudulentos, con el objetivo de extraer datos bancarios o que contienen enlaces maliciosos para sustraer todo tipo de material de un dispositivo. Hay quien recomienda ignorarlos por completo, otros, quizá, borrar esos mensajes. Desde luego, bajo ningún concepto, pinchar en ellos.

En el programa Colgados del Aro, que habla sobre baloncesto, se emite en YouTube y está presentado por el propio Juanma López Iturriaga, el exjugador ha desvelado cómo fue engañado recientemente en un modus operandi que cada vez es más habitual entre los estafadores.

La estafa a Iturriaga

Itu desveló cómo se produjo la estafa. Una mañana de junio recibe un mensaje a través de SMS en el que se hacen pasar por su hija. El mensaje, cuenta, le sugiere que le escriba a un número de WhatsApp al haber cambiado de número, a lo que Itu atiende la petición.

El estafador y el exbaloncestista comienzan a intercambiar Whatsapps con el objetivo de que este último le haga al primero una serie de transferencias. «Tengo un problema y necesito que me hagas un favor porque hace tiempo pedí un crédito y tengo hasta hoy como fecha límite para pagarlo. Como he cambiado de número, no tengo acceso a la cuenta para poder hacer el pago. Si no lo hago, voy a tener problemas, ¿tú puedes hacer una transferencia por mí?», relata.

🚨 Le ha pasado esto a @Palomero14 y ha querido compartirlo para que no os pase a vosotros. pic.twitter.com/alqNYlKUhz — Colgados del Aro by Endesa (@colgadosdelaro) June 18, 2025

Mientras Juanma López Iturriaga va contando la historia de manera cronológica, sus tres compañeros de tertulia, Noelia Gómez Mira, Pablo Lolaso y Toñín Llorente, perciben claramente que se trata de una estafa, a lo que Itu asiente que «normalmente, se encendía la bombilla, pero en esta ocasión no». «Voy a tocar límites de retrasado mental», se resignaba.

Así, el estafador le pide a Iturriaga, en primer lugar, que acuda a la ventanilla de su banco para realizar la transferencia con carácter inmediato. Dado que el banco de Iturriaga no cuenta con oficina física, las transferencias ha de realizarlas por la aplicación, pero con unas cantidades inferiores, para no levantar sospechas, aunque desde el sistema no se le permiten hacerlas de la misma cuantía.

Finalmente, Iturriaga completa las transferencias en diferentes tandas para un total de 9.811 euros... pero todo se le viene encima cuando horas después consigue hablar, de verdad, con su hija. «¿Qué transferencias?», le contestó su hija cuando su padre le preguntó por ello. «Todo lo ocurrido por la mañana se me mete en la cabeza y si no me dio un infarto... A punto de matarme yo mismo. Llamo rápidamente al banco y me dicen 'es que ya han salido'. Tienes que presentar una denuncia», cuenta Juanma López Iturriaga.

Eso sí, por fortuna para él, tuvo final feliz. «Con la denuncia y los resguardos de las transferencias, se lo envié por correo al banco. Lo recuperé. Una mitad a los dos días y la otra mitad a los cuatro días o así. He tenido mucha suerte».

Tras contar la anécdota, Itu advierte que nunca hay que bajar la guardia. «Chicos, chicas, tened cuidado. Porque, además, esto va a peor. Dos días antes me había llegado otro para confirmar un pago...«. Cada día es un aprendizaje constante.