Juanma Castaño, sin palabras por lo que ha dicho Lamine Yamal del Real Madrid a las puertas del Clásico: «Esto va a coger mucho vuelo»

A tres días del gran Clásico del domingo 26 de octubre que enfrentará en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Barcelona, el crack del conjunto catalán Lamine Yamal acudió al programa Chup Chup que dirige el creador de contenido Ibai Llanos ... en Twitch para comentar la segunda jornada de la Kings League.

Este fin de semana juegan los equipos de ambos: La Capital FC, del culé y del streamer argentino La Cobra, juegan contra el Porcinos FC, de Ibai y el creador de contenidos gallego Guanyar.

Y en ese contexto, preguntan al extremo del Barça e internacional con España si cree que el Porcinos y el Madrid, sus dos rivales esta semana, tienen alguna similitud. Entonces, medio en broma medio en serio, responde afirmativamente: «Roban, se quejan, hacen cosas que no sé...». Y claro, la declaración ya se ha hecho más que viral. Unas palabras que han provocado un aluvión de reacciones en redes sociales.

Otro momento polémico de la entrevista llegó cuando Lamine Yamal recordó la goleada del Barça al Real Madrid el año pasado en el Bernabéu al apostar con Ibai sobre el gran duelo del fútbol español.

Lamine Yamal calienta el Clásico: «La última visita al Bernabéu fue un 0-4...»

«No pienses mucho que vas a perder», advirtió el futbolista al creador de contenido, que contestó: «Y tú tienes que marcar en el Bernabéu». «Eso ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?», replicó el internacional español de 18 años, que no contento con eso dejó otra perla: «La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4».

Las reacciones a las polémicas declaraciones no se hicieron esperar y una de ellas vino por parte de Juanma Castaño, presentador de 'El Partidazo de Cope'.

«Entiendo lo que se va a decir, que es un contexto más distendido, que es una tertulia de la Kings League... pero Lamine ha dicho lo que ha dicho», empezó diciendo el periodista deportivo que añadió que «esto va a coger mucho vuelo porque en sonido es potente y en imagen lo es más todavía». «Es el 10 del Barça y el domingo hay un Clásico», hizo hincapié Castaño.

El Barcelona, con 22 puntos en LaLiga (7 victorias, 1 empate, 1 derrota) se enfrenta el domingo ante el Real Madrid en el estadio blanco, este con 24 puntos y líder del campeonato (8 victorias, 1 derrota) en busca del liderato en la clasificación.

El curso pasado, el Barça se impuso al Madrid las dos veces que se enfrentaron en Liga (además de en la Supercopa y la Copa). Los azulgrana golearon en Madrid (0-4) y también vencieron el encuentro en Barcelona (4-3).