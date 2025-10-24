Suscribete a
Juanma Castaño, sin palabras por lo que ha dicho Lamine Yamal del Real Madrid a las puertas del Clásico: «Esto va a coger mucho vuelo»

El extremo del FC Barcelona estuvo ayer en el 'chup chup' de la Kings League y sus palabras no dejaron indiferente a nadie

I. Asenjo

A tres días del gran Clásico del domingo 26 de octubre que enfrentará en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Barcelona, el crack del conjunto catalán Lamine Yamal acudió al programa Chup Chup que dirige el creador de contenido Ibai Llanos ... en Twitch para comentar la segunda jornada de la Kings League.

