La lección que aprendió Juanma Castaño al negociar su sueldo con Ferreras: «Le dije que no tenía pasta para vivir»

Juanma Castaño es una de las caras y voces más conocidas del periodismo deportivo. Presentador de El Partidazo de la Cadena COPE y de DeportePlus+, en Movistar Plus+, el asturiano también tuvo sus inicios en la profesión y no siempre fueron momentos fáciles.

Castaño es uno de los muchos periodistas que a inicios de la década de 2010 cambió la SER por la COPE. No lo hizo al mismo tiempo que Paco González o Manolo Lama, al materializarse su movimiento unos meses después de que sus compañeros abandonaran la Cadena SER.

Entonces, Juanma Castaño ya compaginaba su trabajo en la radio con la televisión, al ser rostro de espacios deportivos en Mediaset y Digital+ (El Día Después junto a Santi Cañizares). Su protagonismo en los medios de comunicación fue en aumento a raíz de su llegada a Madrid en 2001 para integrar la redacción de deportes de la Cadena SER.

«Madrid era lo más divertido que había en el mundo» Juanma Castaño

Ahí trabajó con una de las voces históricas de la radio deportiva española: José Ramón de la Morena, que por aquel entonces ya era presentador de El Larguero. En ese momento, el director de la SER era Antonio García Ferreras, ahora presentador de Al Rojo Vivo, en La Sexta.

La negociación con Ferreras

En En Modo Avión PODCAST, Juanma Castaño ha reconocido cómo fue el hecho de verse ante Ferreras para negociar unas mejores condiciones salariales. Lo hizo por una cuestión de necesidad, tal y como ha asegurado.

«Las negociaciones económicas con los jefes son difíciles. Vine a Madrid y a los tres meses me quedé sin un duro. Madrid era lo más divertido que había en todo el mundo, yo flipaba. Ya llega un momento en el que dije 'estoy muy bien, pero no tengo pasta para vivir'», relata. Así que no le quedó otra que acudir directamente a Ferreras.

«Me dice '¿por qué te vas?' Y le digo 'no me llega la pasta'. '¿Y cuánto necesitarías?', me pregunta. Y digo yo... 'no sé, 1500 o 2000 euros'. Y dice 'ya te llamarán de personal'. Efectivamente, me pagaron lo que les dije que necesitaba para vivir. Qué putada no haber dicho más», lamenta, entre risas.

En la negociación también intercedió José Ramón de la Morena, que había convencido a Ferreras de amoldarse a la petición de Juanma Castaño, como desveló este último en una charla con De la Morena en Relevo: «Pedía cosas de subsistencia y cuando subí ya tú habías hecho la llamada para decir: 'Arregla este tema que quiero que se quede'».