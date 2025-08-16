Un joven que vive en Suiza cuenta qué piensan sobre los españoles: «Siempre ha sido un pueblo que...»

Cada vez son más los españoles deciden dejar atrás nuestro país para buscarse la vida en otros lugares donde los sueldos son más altos. Uno de los preferidos por muchos ciudadanos que eligen emigrar es Suiza, donde el salario medio roza 8.700 euros al mes, permitiendo así que muchos de estos puedan ir ahorrando mayores cantidades de dinero.

Encontrar inmigrantes en el país centroeuropeo es cada vez más habitual, algo a lo que los propios suizos se han ido acostumbrando desde hace décadas. Pero ¿qué piensan los ciudadanos de este país sobre las diferentes nacionalidades europeas que vienen a buscar trabajo a Suiza?

Esta pregunta la ha respondido Rafael Cubero, un español que vive y trabaja en Suiza desde hace más de 12 años. Según ha podido comprobar de primera mano tras relacionarse con muchos suizos de la zona alemana del país, existen muchos estereotipos y prejuicios sobre los ciudadanos provenientes de cada país y ha contado qué opinan de cada uno de ellos.

La opinión de los suizos sobre los europeos que residen en su país

En el caso de los portugueses, este español ha contado que los suizos suelen pensar que «son un pueblo muy trabajador, se ha adaptado bien a las costumbres suizas». Según Cubero, los trabajadores que llegan provenientes de Portugal son «bastante aceptados aquí en Suiza», siendo uno de los mejor considerados por los nativos.

Algo diferente es las percepción de los italianos, pues son posiblemente el pueblo «que más tiempo lleva emigrando a Suiza»: «Son reconocidos como muy currantes, pero también muy charlatanes», ha explicado Rafael, señalando que muchos trabajadores de Italia suelen presumir «de saber hacer cosas que luego no saben hacer tanto».

Uno de los menos aceptados por los habitantes de Suiza es el pueblo albano. Los inmigrantes albaneses llegaron hace años huyendo de la guerra de los Balcanes, aunque «la realidad es que siguen siendo algo rechazados»: «Siempre que hay peleas, drogas de por medio, robos, casi siempre el típico comentario es el de 'seguro que han sido albaneses'», ha contado el español, que ha reconocido que las cosas están cambiando y este odio empieza a dirigirse ahora a gente con orígenes árabes.

En el caso de los alemanes, los suizos los han visto siempre como «personas arrogantes»: «Llevan aquí 10, 15, 20 o hasta 30 años y no hablan el suizo-alemán porque no les apetece. Para ellos es como bajar un escalón, el alemán es el idioma bueno, el que se lee y se estudia y el suizo-alemán es un popurrí que va cambiando dependiendo del cantón y lo ven como algo peor», ha contado el hombre para explicar esta mala imagen de los ciudadanos de Alemania.

También ha contado que, para los suizos, los nacidos en Sudamérica no tienen distinción: «Por lo que he vivido, los suizos no los diferencian entre ecuatorianos, colombianos o argentinos. Para ellos, Sudamérica es todo lo mismo», ha continuado explicando. Y es que, según consideran en el país centroeuropeo, los latinos son gente «muy fiestera, les gusta mucho la juerga».

Lo que piensan los suizos de los españoles que emigran

Para terminar, Rafael también ha querido definir la imagen que tienen los suizos de los españoles que emigran a su país. Tal y como ha explicado, «somos un pueblo que estamos muy bien visto»: «Llevamos emigrando al país desde hace un montón de años y siempre ha sido un pueblo muy trabajador, que se ha adaptado muy bien al país», ha relatado el joven que vive desde hace más de una década en Suiza.

Según ha contado, al igual que los portugueses, se considera que los ciudadanos de España «no han intentado aprovecharse de nada ni de nadie»: «Un español sabe hacer de todo, estamos muy bien vistos. Hay que sentirse orgullosos y mantener este pensamiento», ha pedido a todos los que decidan mudarse al país para trabajar.