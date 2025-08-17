Un joven pregunta a personas mayores cómo lograr una vida feliz y plena: la mayoría de ellos coinciden en sus respuestas

Cuando uno llega a la jubilación y se adentra en una de las últimas grandes etapas vitales es habitual querer hacer balance de la vida. Más allá de lo que uno ha hecho o le ha quedado pendiente por hacer (para lo que, por cierto, posiblemente todavía se está a tiempo), lo cierto es que suelen recordarse con mucha emoción momentos de felicidad, amor, compañía y entrega hacia los allegados.

A menudo, estos pensamientos o reflexiones pueden ser vistos por otros como auténticas lecciones de vida. Y eso es lo que debió pensar un joven de Estados Unidos, que está subiendo a sus redes sociales videos en los que entrevista a personas de entre 70 y 100 años para que les cuenten sus grandes arrepentimientos y lecciones y para que den consejos a la juventud.

El usuario de X @mente_estoico se ha hecho eco de esta iniciativa anónima y ha querido mostrar en un hilo las que para él son las ocho mejores respuestas. «La mayoría de respuestas son las mismas», destaca el tuitero, que ha conseguido unos 13 millones de visualizaciones en unos tres días.

«La vida no va de esto»

Una de las entrevistadas cuenta que su vida es «una locura porque mi cuerpo tiene 79 años pero mi espíritu, 26» y, a pregunta del joven, reconoce que una de las cosas a las que de joven le daba más importancia y ahora no, que es «el dinero», que «te facilita las cosas pero no te garantiza la alegría». Ella remarca que quedó viuda tras 43 años con su marido y que estuvo muy triste «pero la vida sigue» y que con «fuerza interior» lo superó.

Otro anciano menciona haber visto que no son tan importantes los «bienes materiales y más dinero del que uno realmente necesita». Así recuerda que de joven pensaba en la «abundancia» o los grandes coches y mansiones «y la vida no va de esto».

Hay un tipo que va por EE.UU. preguntando a personas de 70 a 100 años sus:



- Grandes arrepentimientos

- Grandes lecciones

- Consejos para la juventud



La mayoría de sus respuestas son las mismas...



«Estar siempre arriba, no ser negativa», expone como fórmula otra abuela de 95 años, que confiesa que «no me pregunta por el mañana». Ella, como otros, lamenta como lo peor que ha vivido la pérdida de su marido. Otra pareja remarca que les sobran «las cosas materiales». «Ahora vivimos en un barco y vendemos todo lo que pensábamos que nunca podíamos perder», remarca ella, mientras que su pareja resalta que lo importante es la salud, los amigos «y amar en cada momento y vivir cada día».

Otro anciano, de 93, remarca que su éxito para estar bien es «pasear, leer y ver la televisión» y que «lo más importante es hacer ejercicio», mientras que otro, de 78, remarca que «el deseo por tener posesiones materiales para competir e un mundo artificial y vacío» es algo que de joven no veía y que es «una pérdida de tiempo».

«Cuando era joven toda mi vida giraba en torno al dinero»

Un abuelo de 78 reconoce que «cuando era joven toda mi vida giraba en torno a lo que quería ser y al dinero» y que a medida que se hizo mayor vio que la vida no iba de esto aconseja a las nuevas generaciones que «estén cerca de sus padres». Finalmente, Mente Estoico destaca el testimonio de una señora de 73 años que incide en que «todo parece que va de dinero pero al final todo va de poder comer y tener techo». Preguntada por qué le diría a su yo de joven lo tiene claro: «no te preocupes por las cosas. Todo va a salir».