Un joven de Alicante se muda a Madrid y se queda sin palabras por lo que pasa con las duchas en la capital: «No es normal»

Muchas veces pensamos que los choques culturales solo se producen entre países. Sin embargo, la realidad es que estas diferencias también están muy presentes dentro de un mismo territorio.

Esto ocurre de manera habitual en España. Cada zona es muy distinta y tiene sus propias costumbres, por lo que es normal que existan ciertos contrastes. Y es que no tiene nada que ver la vida del norte con la del sur, por ejemplo.

Esto es algo que confirma Christian Rodríguez. El joven, natural de Alicante, se ha mudado a Madrid este mes de septiembre. Durante su estancia en la capital, se ha quedado muy impactado tras descubrir qué ocurre con las duchas. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok lo explica.

Lo que ocurre con las duchas en Madrid que deja sin palabras a un joven de Alicante

Christian Rodríguez dice que lo que más le ha llamado la atención de Madrid es cómo se le queda el pelo cuando se ducha. «Limpio, sedoso, suave», indica. Y es que ha notado que con el agua de la capital está mucho más brillante.

El chico ha grabado un vídeo explicando esto y para confirmar si le ocurre a más gente. «No sé si es que estoy loco de la cabeza y estoy idealizando demasiado esta ciudad. No es normal», comenta.

Además, indica que lo ha hablado con su compañero de piso, que también es de Alicante, y le sucede exactamente lo mismo. «Una amiga que tenía una boda allí se llevó una garrafa con agua de Madrid para lavarse el pelo», declara asombrado.

Christian está sorprendido porque no sabe si es que el agua de Alicante es mala o que la de la capital es «la mejor de España».

Son muchas las personas que le han escrito al chico y le han asegurado que no es el único que lo ha notado. «Yo soy de Valencia y cuando he ido de viaje a Madrid siempre digo que que bien se me queda aquí el pelo. Que envidia, madrileños», señala Marian. «Tienes razón. Además, para beberla también es buenísima», le ha respondido otro usuario.