Suscribete a
ABC Premium

José Miguel Viñas, experto en meteorología, responde a Marcos Llorente y las estelas de los aviones: «No está mal una clase de física básica»

El divulgador de las ciencias atmosféricas aclara con contundencia que estas formaciones visibles en el cielo no son producto de fumigaciones ni conspiraciones

Marcos Llorente explica cómo es su rutina diaria: «Ceno a las 17.30 antes de que anochezca, con luz natural siempre»

Marcos Llorente, salud extrema o bicho raro: gafas de color, dieta paleolítica, paseos descalzo y ayuno nocturno

José Miguel Viñas, experto en meteorología, responde a Marcos Llorente y las estelas de los aviones: «No está mal una clase de física básica»
José Miguel Viñas, experto en meteorología, responde a Marcos Llorente y las estelas de los aviones: «No está mal una clase de física básica»

I. A

«No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida. Normal, para mí, no es. Ojalá alguien salga a explicar qué es». El futbolista Marcos Llorente volvió a dar la nota ... hace unos días con su opinión sobre las estelas de los aviones en el cielo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app