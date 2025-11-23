José Miguel Viñas, experto en meteorología, responde a Marcos Llorente y las estelas de los aviones: «No está mal una clase de física básica»

«No digo que no estén echando mierda, pero yo antes no veía esos cielos. No los he visto así en mi vida. Normal, para mí, no es. Ojalá alguien salga a explicar qué es». El futbolista Marcos Llorente volvió a dar la nota ... hace unos días con su opinión sobre las estelas de los aviones en el cielo.

Unas polémicas declaraciones como ya hiciera hace poco con sus consejos para tomar el sol, que hicieron poner el grito en el cielo a los médicos. Ahora son los meteorólogos quienes lo tienen en su contra. Esta vez, el tema conspiranoico que ha apoyado el jugador del Atlético de Madrid e internacional con España, es la teoría de los chemtrails, la cual defiende que los aviones están rociando químicos nocivos para la salud sobre la población y, según el madrileño, una prueba de ello son las estelas que dejan los aviones en el cielo.

Por qué los aviones dejan estelas blancas

José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteored, ha querido responder al rojiblanco en una intervención en el pódcast La Hoguera. El divulgador de las ciencias atmosféricas aclaró con contundencia que estas formaciones visibles en el cielo no son producto de fumigaciones ni conspiraciones, sino simples nubes formadas por cristales de hielo generadas por el vapor de agua expulsado por los motores de los aviones.

«No está mal una clase de física básica para que entienda lo que es una estela de condensación, o si hay aviones que estén lanzando productos o que estén fumigando o este tipo de cosas que se escuchan a veces». El experto explica en la grabación que la aparición o no de estelas depende fundamentalmente de las condiciones atmosféricas, específicamente la temperatura y humedad en alturas elevadas alrededor de 7.000 metros, donde las estelas pueden persistir si la temperatura es «20 grados por debajo de lo normal» y la humedad atmosférica es adecuada.

De esta manera, descartó las teorías conspirativas sobre fumigaciones masivas y manipulaciones climáticas hechas desde aviones.

El aspecto y duración de las estelas blancas de los aviones depende de muchos factores

Desde la perspectiva científica, las estelas de condensación son un fenómeno meteorológico conocido desde hace décadas, producido cuando el vapor de agua caliente y húmedo de los gases de escape del motor de un avión se encuentra con una atmósfera fría a gran altitud, condensándose en cristales de hielo que forman esas nubes visibles. Estas nubes a menudo pueden permanecer y extenderse dependiendo de las condiciones locales atmosféricas, especialmente la humedad y la temperatura.

Contrariamente a las teorías conspirativas, no hay evidencia científica que respalde que estas estelas contengan productos químicos dispersados intencionalmente para manipulación climática o control de la población. El incremento de su visibilidad responde al aumento del tráfico aéreo y a condiciones ambientales adecuadas, sin ningún componente conspirativo detrás, según los expertos en meteorología.

José Miguel Viñas insiste en la importancia de divulgar información científica y desmentir mitos sobre el fenómeno para evitar alarmismos infundados. Además el experto invita al futbolista a participar en espacios donde pueda ampliar sus conocimientos científicos respecto a este tema, destacando la utilidad de fomentar un diálogo basado en evidencia y rigor científico.