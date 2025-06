José Manuel Soto, crítico con Topuria tras vencer a Oliveira: «Eso lo aprenden luego los pandilleros»

Ilia Topuria ha vuelto ha hacer historia al noquear a Charles Oliveira en el primer asalto y convertirse en doble campeón de la UFC, ahora también en el peso ligero.

El combate, celebrado en la madrugada del sábado al domingo 29 de junio en Las Vegas, fue muy breve: duró dos minutos y 27 segundos y Topuria cumplió exactamente lo que había prometido, acabar con Oliveira rápido y de manera contundente.

Con esta victoria, Topuria mantiene su récord invicto (17-0) y entra en el selecto grupo de los dobles campeones, algo que solo nueve peleadores han logrado antes en la historia de la mayor liga de artes marciales mixtas (MMA) del mundo.

Además, se consolida, aún más, como una de las grandes estrellas de los deportes de contacto, demostrando así que su confianza no se basa en la arrogancia, sino en la seguridad en su esfuerzo y su talento, algo que contrasta con las críticas de algunos aficionados que aseguraban que lo de Topuria eran solo palabras.

Ante una hazaña como la del hispanogeorgiano, las redes sociales han ardido con reacciones de todo tipo, la mayoría de ellas coincidiendo en alabar a 'El Matador'. Sin embargo, la variedad de opiniones está servida y hay quienes opinan diferente sobre la actuación de Topuria y del deporte.

José Manuel Soto Opina con dureza sobre el combate de Ilia Topuria

Una de las personas con esta opinión es el artista español José Manuel Soto, que ha compartido su parecer a través de una publicación en su perfil público de X, antes Twitter. El cantante se ha mostrado crítico con cómo Ilia Topuria ha vencido a Charles Oliveira.

«A mí este deporte me parece una salvajada, machacar a un rival que está inconsciente en el suelo es propio de salvajes, no de deportistas. Eso lo aprenden luego los pandilleros y lo copian…», ha escrito, contundente.

A mí este deporte me parece una salvajada, machacar a un rival q está inconsciente en el suelo es propio de salvajes, no de deportistas. Eso lo aprenden luego los pandilleros y lo copian…pic.twitter.com/RNjQe9xrsK — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) June 29, 2025

División de opiniones

Las palabras de José Manuel Soto han desencadenado varias reacciones, haciendo que algunos usuarios de la red social le contesten indicando que no conoce ni valora este deporte o que si no le gusta no tiene por qué verlo. Otros, por su parte, han manifestado estar de acuerdo con Soto, dejando comentarios como estos:

«Los dos golpes que le ha propinado cuando ya lo tenía abatido en el suelo han sobrado. Ilia es un hombre con una gran sensatez. Espero que piense en este final de combate. No se sentirá muy orgulloso»

«Los traumatismos cráneo encefálicos repetitivos causan lesiones a largo plazo, es una brutalidad»

«Totalmente de acuerdo. No de puede ser buena persona si practicas ese deporte. Así de claro».