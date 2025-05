José Elías opina sobre los trabajadores que ganan 1.500 o 2.000 euros en España: «Tienes que resignarte a lo que hay»

En tiempos en que la economía está difícil en España tanto a nivel profesional como en las finanzas del hogar, empresarios de éxito como José Elías se han convertido en una eminencia para los emprendedores. El catalán triunfó hace años con su 'start-up' energética y a día de hoy, accionista en varias compañías, es uno de los hombres más ricos del país según la prestigiosa Forbes.

Así, más allá de lo que hace con sus negocios, su voz tiene mucho peso. Es habitual que Elías aparezca en podcasts y sus consejos y reflexiones se viralizan, ya sean sobre los sueldos, el difícil acceso a la vivienda, lo que gana él al mes, los impuestos la cultura del esfuerzo o las trabas para emprender, por poner algunos ejemplos.

Él mismo está recordando estos días una intervención reciente en el que repasa la situación del mercado laboral de España y de la importancia de los trabajos manuales y su valor, especialmente tal y cómo está organizada la sociedad a día de hoy. Elías tampoco obvia los salarios actuales en España y habla de ellos, en una publicación que supera las 110.000 visualizaciones en apenas dos días.

«No nos tenemos que engañar»

Elías resalta que precisamente la gente sin estudios será la que acabará haciendo trabajos manuales «y se ganará muy bien la vida» y los que requieren formación «serán menos cansados pero te ganarás menos la vida». «Hoy en día ser arquitecto o ingeniero no aporta nada: hay muchísimos. Hoy en día lo que aporta es ser electricista o mecánico de coches», incide Elías que, con todo, no sabe qué pasará cuando las máquinas puedan hacer lo mismo que estos empleos.

En todo caso, Elías tiene un mensaje que va más allá y que ha impactado. «No nos tenemos que engañar: la gente tiene que entender que no trabajar te implicará cobrar menos», apunta el multimillonario, que remarca que «en una sociedad donde no haya una diferencia cobrar menos significará ser pobre». Elías considera que esta situación que expone es la que, en el fondo, ya está pasando a día de hoy en España.

Así, el empresario catalán es contundente y, aunque no especifica a qué perfiles se refiere en concreto, llega a asegurar que «si ganas 1.500 o 2.000 euros pues tienes que resignarte a lo que hay, que es llegar a final de mes muy apurado y privándote muchas cosas».

Su opinión ha dado para comentarios de todo tipo: desde quienes le dan la razón a quienes le recuerdan que «no toda España es Madrid o Barcelona: se puede vivir muy bien con ese sueldo en multitud de ciudades pequeñas y en pueblos». También hay quien recuerda que cobrar «1.500 o 2.000 euros es un lujo».