José Elías, millonario español: «Contratar a un familiar en tu empresa casi siempre sale caro. Es una trampa emocional»

Triunfar con una empresa o emprendiendo es el sueño de muchos, pero no siempre es un camino fácil. Comenzar un negocio desde cero implica asumir riesgos, lidiar con la incertidumbre y superar numerosos obstáculos. Francisco José Elías Navarro se enfrentó a ese reto ... y, a día de hoy, se puede afirmar que ha alcanzado el éxito.

El catalán es una de las personas más ricas de España. Este 2025, su nombre vuelve a aparecer en la famosa lista Forbes. Y es que posee un patrimonio de 650 millones de euros.

Además de por su faceta profesional, José Elías también es referente en el sector económico por sus polémicas y directas declaraciones. Lo cierto es que, desde que está en el foco mediático, nunca se ha mordido la lengua a la hora de opinar sobre algunos temas.

En los últimos días, ha hablado sobre aquellos empresarios que contratan a familiares. El experto es claro: «Es una trampa emocional y casi siempre sale caro».

El millonario español José Elías, claro sobre por qué es un error contratar a familiares

José Elías es de esos profesionales que piensa que contratar a la familia «es una trampa emocional y casi siempre sale caro». «Todos hemos padecido una crisis o un mal momento y, cuando ves que a alguien de tu familia le hace falta, hay que ayudar», indica.

Como empresario, mi forma de arrimar el hombro es echarles una mano y darles… — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 24, 2025

En este sentido, el millonario explica que hay muchos empresarios que, para echarles una mano, ofrecen trabajo. «Luego llegan los problemas. En la empresa eres el jefe, en casa sigues siendo el primo que viene a la paella y, en cuanto te levantas de la mesa, empieza el corrillo: '¿por qué ha hecho esto?', '¿por qué ha hecho lo otro?', 'qué mal lo ha gestionado'», comenta.

El experto aconseja evitar este tipo de situaciones. «Contratas por ayudar, no por necesidad propia, y luego acabas siendo jefe en la oficina y el criticado en la sobremesa. Mezclar familia y trabajo puede parecer lo correcto, pero casi siempre termina siendo incómodo para todos», sentencia.