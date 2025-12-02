Suscribete a
ABC Premium

José Elías, millonario español: «Contratar a un familiar en tu empresa casi siempre sale caro. Es una trampa emocional»

El empresario es claro y asegura que dar trabajo a nuestra gente más cercana es un completo error

Un abogado laboralista avisa a los trabajadores en España sobre las cenas de Navidad: «Todo lo que hagáis ese día puede acabar en una carta de despido»

Madrid y Barcelona, entre las ciudades de Europa con el alquiler más caro en relación al salario: superan ampliamente a París o Berlín

José Elías, millonario español: «Contratar a un familiar en tu empresa casi siempre sale caro. Es una trampa emocional»
José Elías, millonario español: «Contratar a un familiar en tu empresa casi siempre sale caro. Es una trampa emocional» YouTube
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Triunfar con una empresa o emprendiendo es el sueño de muchos, pero no siempre es un camino fácil. Comenzar un negocio desde cero implica asumir riesgos, lidiar con la incertidumbre y superar numerosos obstáculos. Francisco José Elías Navarro se enfrentó a ese reto ... y, a día de hoy, se puede afirmar que ha alcanzado el éxito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app