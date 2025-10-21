José Elías, empresario, tajante con el precio de la vivienda en Madrid: «Me pregunto qué sueldo tiene que tener alguien para vivir en esta ciudad»

Suscribete a
El empresario describió la situación al analizar los costes que se manejan actualmente en la capital española

Jorge Herrero

Madrid

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una carrera de fondo cada vez más desigual. Los salarios no avanzan al mismo ritmo que los precios, la oferta de pisos es escasa y la demanda parece ... no tener techo. En las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, el desequilibrio ha alcanzado niveles que muchos expertos califican de insostenibles. Comprar o alquilar una vivienda se ha transformado en un reto que no solo exige solvencia económica, sino también suerte y rapidez ante un mercado que se agota en cuestión de horas. En este contexto, el empresario José Elías ha reflexionado sobre el precio de la vivienda en la capital en su podcast Búscate la vida.

