José Elías, empresario, tajante con el precio de la vivienda en Madrid: «Me pregunto qué sueldo tiene que tener alguien para vivir en esta ciudad»

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una carrera de fondo cada vez más desigual. Los salarios no avanzan al mismo ritmo que los precios, la oferta de pisos es escasa y la demanda parece ... no tener techo. En las grandes ciudades, especialmente Madrid y Barcelona, el desequilibrio ha alcanzado niveles que muchos expertos califican de insostenibles. Comprar o alquilar una vivienda se ha transformado en un reto que no solo exige solvencia económica, sino también suerte y rapidez ante un mercado que se agota en cuestión de horas. En este contexto, el empresario José Elías ha reflexionado sobre el precio de la vivienda en la capital en su podcast Búscate la vida.

El empresario describió la situación con una mezcla de asombro y desconcierto al analizar los precios que se manejan actualmente en la capital española. «A mí me empieza a dar miedo cuando vas a buscar un piso y ves millón, millón y algo por un piso y digo, hostia, tío, ¿cómo haces para vivir allí, sabes?», señaló. Su reflexión, lejos de ser una crítica vacía, expone una realidad que ya reflejan los datos oficiales: los precios de la vivienda en Madrid han subido más de un 15% interanual, mientras que los sueldos apenas han crecido un 3%.

El millonario comparó además la situación con la de su ciudad natal, donde el incremento del precio por metro cuadrado ha sido más moderado. «Es muy loco. En Barcelona ha subido, pero ni mucho menos como en Madrid», explicó.

Un mercado desbordado

Pero la dificultad para vivir en Madrid no se limita al mercado residencial. Los precios del alojamiento temporal también se han disparado. El empresario relató un ejemplo reciente que, según él, ilustra a la perfección la magnitud del problema: «El otro día fuimos a Madrid y nos quisimos quedar una noche en un hotel, pues 800 euros por noche», manifestó. Una cifra que, aunque excepcional, refleja cómo determinados eventos o ferias disparan la ocupación hotelera y encarecen las tarifas hasta límites poco habituales. «800 euros por noche y dices, tío, esto cómo se sostiene, ¿no? Qué sueldos tienes que tener allí en Madrid para vivir», se preguntó durante el programa, evidenciando la contradicción entre el coste de la vida y los ingresos medios en la capital.

El millonario matizó que aquella cifra tan elevada por una noche de hotel se debía a la coincidencia con una festividad, pero aprovechó para subrayar otro fenómeno que está contribuyendo a encarecer la vida en la capital: la actividad incesante de su calendario de eventos. «Cada semana hay una feria, cada semana está lleno y cada semana te soplan 800 pavos por quedarte», señaló.

Esa constante afluencia de visitantes nacionales e internacionales mantiene la ocupación hotelera en niveles muy altos y presiona al alza los precios de los alquileres temporales. Frente a esta realidad, el propio empresario llegó a plantearse una solución que, aunque paradójica, refleja la magnitud del problema: «Entonces, hostia, me voy a plantear comprarme un piso o alquilar un piso de rollo 1.100 pavos y lo tengo allí cerrado, ¿sabes?». Su comentario, aparentemente anecdótico, pone de relieve una tendencia cada vez más habitual entre profesionales con alto poder adquisitivo: adquirir o alquilar inmuebles en Madrid únicamente para disponer de un punto fijo de estancia ante la imposibilidad de encontrar alojamiento asequible cuando la ciudad se llena.

El testimonio del empresario resume el sentir de muchos ciudadanos que, con menos recursos, se enfrentan a un panorama mucho más complejo. Y es que, mientras la vivienda sigue considerándose un bien básico, en la práctica se ha convertido en un bien de lujo para una parte creciente de la población.