Jorge Rey pone fecha a un «cambio brutal» en el tiempo de España: «Habrá tormentas importantes en...»

Tras varias semanas de lluvias en el Mediterráneo, el temporal causado por la dana Alice ya ha ido disipándose. Aunque los restos de inestabilidad se mantendrán unos días más en el este peninsular, las precipitaciones ya han ido dejando este carácter intenso para ... pasar a ser más débiles. Así continuarán hasta el sábado, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuando un nuevo frente volverá a ingresar en España.

Como sucedió hace unos días, el próximo fin de semana volverá a estar marcado por los chubascos en buena parte de la Península Ibérica. Cambiarán las zonas afectadas, eso sí, pues las lluvias regresarán ahora al norte peninsular, que durante el paso de la dana Alice se había mantenido ajeno a este episodio, con ambiente estable por la presencia de un anticiclón.

A partir del mediodía del sábado, la Aemet prevé que veamos las primeras precipitaciones asociadas al paso de este frente atlántico, con cielos que irán quedando cubiertos en el cuadrante noroeste. Las mayores acumulaciones las veremos en Galicia, Asturias y la Cordillera Cantábrica, aunque también lloverá en puntos de Cantabria, Castilla y León o el País Vasco a lo largo de estos días.

Domingo: lluvias en la mitad norte peninsular.



El ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre.



🌡️Las temperaturas máximas bajarán el sábado en Galicia y el domingo en el resto de la mitad norte peninsular. pic.twitter.com/qRJsrnqY9b — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2025

Sobre el paso de este nuevo temporal ha hablado en su último vídeo Jorge Rey. El joven burgalés, conocido como «el niño meteorólogo» desde que pronosticara la nevada Filomena en 2021, ha advertido a sus miles de seguidores del regreso «del otoño de verdad»: durante estos próximos días veremos «fuertes lluvias y frentes atlánticos» en muchas zonas de España.

Jorge Rey da su predicción del tiempo para las próximas horas

Lo que se avecina ahora a España es «un cambio brutal», explica el aficionado a la meteorología en su predicción semanal sobre el tiempo de nuestro país. Según apunta, la llegada de borrascas procedentes del Atlántico van a permitir que se produzcan «fuertes precipitaciones en áreas del oeste y norte peninsular» a lo largo de esta semana.

«Hablamos de frentes que van a causar temperaturas templadas y fuertes lluvias que van a llegar de manera importante durante unos cuantos días», ha señalado el adolescente de Burgos. Durante estos días, las acumulaciones que «abundarán en áreas del oeste y del norte», dejando a un lado la zona del Levante, donde sí ha llovido pronunciadamente durante estas últimas semanas.

Aún así, desde este miércoles hasta el viernes, seguiremos viendo «algunas precipitaciones en áreas del Levante y de costa, pero con mucha debilidad». Serán, por lo general, «precipitaciones muy poco importantes» que podrían llegar incluso a zonas de Teruel, aunque de forma muy dispersa.

También en Canarias, donde el jueves aparecerán algunas precipitaciones que «irán a más a lo largo de los próximos días», cuenta el niño meteorólogo en su predicción para esta semana.

🧐🌀 El foco puesto en #Canarias: una baja con matices subtropicales



El modelo europeo prevé la formación de una borrasca con tintes subtropicales que afectaría a Canarias dejando precipitaciones intensas. Poco después se podrían sumar los restos de la tormenta tropical Lorenzo.… pic.twitter.com/IHzkELrko1 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 14, 2025

Jorge Rey pone fecha a la llegada de un nuevo frente de lluvias: las zonas de España afectadas

Jorge Rey avanza ya que este próximo sábado 18 de octubre se acercará «el primer frente atlántico a España», dejando precipitaciones débiles que irán extendiéndose conforme avancen las horas. «De cara al domingo y la semana próxima las tormentas se irán desarrollando con importancia», ha contado el joven.

«Habrá tormentas importantes en Castilla y León, en el País Vasco, en muchos puntos del oeste y norte peninsular... En Andalucía es verdad que quizás se quedan un poco alejados el domingo de esas lluvias, aunque también se esperan durante próximos días», ha advertido, señalando las zonas más afectadas por ese nuevo temporal.

🌬️ El chorro polar cogerá carrerilla y la situación meteorológica cambiará radicalmente.



🌧️ Las borrascas y sus frentes podrían afectar a varias zonas de España: https://t.co/3AQEyoid2d pic.twitter.com/kIgSvg8ebG — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) October 15, 2025

En cuanto a temperaturas, la semana ha empezado con bastante calor para el mes de octubre y seguirá así unos cuantos días más. Hasta el próximo sábado seguiremos viendo temperaturas cercanas a los 30 grados en áreas de Sevilla y Córdoba y a los 25 en Madrid, en Valladolid, e incluso en áreas del norte peninsular.

La situación cambiará el fin de semana en el oeste y norte peninsular, donde las precipitaciones volverán a traer la inestabilidad. «La llegada de estas lluvias va a acusar a partir del domingo o lunes que las temperaturas bajen, pero de forma muy poco importante gracias a estos vientos del suroeste», ha explicado el burgalés.