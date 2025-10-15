Suscribete a
Jorge Rey pone fecha a un «cambio brutal» en el tiempo de España: «Habrá tormentas importantes en...»

El niño meteorólogo ha advertido de la llegada de un nuevo frente de lluvias que alterará el ambiente peninsular en los próximos días

La Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente de lluvias y tormentas a España: estas son las zonas más afectadas

ABC

Tras varias semanas de lluvias en el Mediterráneo, el temporal causado por la dana Alice ya ha ido disipándose. Aunque los restos de inestabilidad se mantendrán unos días más en el este peninsular, las precipitaciones ya han ido dejando este carácter intenso para ... pasar a ser más débiles. Así continuarán hasta el sábado, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuando un nuevo frente volverá a ingresar en España.

