Jorge Rey alerta a estas zonas de España por fuertes nevadas en las próximas horas: «Completamente invernales»

El frío y la nieve seguirán siendo protagonistas de las próximas horas en España por la influencia de la masa de aire ártico que irrumpió en nuestro país hace varios días. A pesar de que se esperan cambios en las temperaturas a ... partir del domingo, el fin de semana en la Península seguirá siendo plenamente invernal, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en sus previsiones.

Desde el organismo piden ya precaución ante las nevadas que se esperan este viernes en el norte peninsular. Por ello, han activado los avisos naranjas en Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Burgos por peligro importante relacionado con estas precipitaciones. Además, apuntan a que la cota de nieve se mantendrá baja e incluso podría afectar «a carreteras y vías de comunicación».

❄️🟠Precaución con las nevadas en el norte peninsular: avisos naranjas (peligro importante) en Cantabria, País Vasco, Navarra y norte de Burgos.



➡️ Nieva en cotas bajas y hay vías de comunicación afectadas. Consulta en @DGTes el estado de las carreteras. pic.twitter.com/BLEtfhEIgV — AEMET (@AEMET_Esp) November 21, 2025

De este asunto ha alertado también en su último vídeo Jorge Rey, conocido como «el niño meteorólogo». El joven adolescente burgalés emplea habitualmente el ancestral método de las cabañuelas, basado en la observación de la naturaleza, para predecir los cambios en el tiempo de España. También lo ha hecho en esta ocasión, anticipando que «el primer temporal invernal» de la temporada se mantendrá aún varios días sobre nuestro país.

Jorge Rey advierte a las ciudades donde va a nevar este fin de semana

En su previsión para este fin de semana, el aficionado a la meteorología ha recordado que estas próximas horas volverán a estar marcadas por el frío, la lluvia y la nieve. Según ha apuntado, en muchas áreas de montaña de España, como Pirineos y la Cordillera Cantábrica, ya han recibido mucha nieve en las últimas horas. Sin embargo, no serán las únicas zonas donde este episodio deje precipitaciones.

Tal y como ha explicado, tanto el viernes como el sábado serán días «completamente invernales» y seguirán activos los avisos por posibles nevadas, que podrían llegar incluso a algunas capitales de provincia. «Las temperaturas de este viernes apenas subirán de los 3 o 4 grados en áreas de Cuenca o de Soria y, durante la madrugada del sábado, esperamos que las mínimas lleguen a caer hasta los -4 grados en ciudades como Cuenca», ha apuntado el joven experto.

Durante estos días, se espera que las heladas lleguen «a muchos puntos de la submeseta norte y sur peninsular». Con la nieve avanzando, se podrían ver acumulaciones de hasta un centímetro de nieve en localidades como «Burgos, Vitoria, Pamplona o incluso Logroño». Tampoco se descarta que el temporal llegue a Soria o Segovia, aunque no serán especialmente relevantes.

A pesar de que ha advertido a sus seguidores de estas zonas de que tengan precaución ante estos fenómenos meteorológicos, también ha explicado que las nevadas no serán especialmente fuertes: «Precaución en ciudades como Burgos, como Logroño, Vitoria, Pamplona o Soria y Segovia. No esperamos una Filomena y no hablamos de grandes cantidades de nieve, pero sí las suficientes como para causar problemas en carretera».

🔴 #ÚltimaHora Una nueva irrupción de aire ártico 🥶 podría traer otro bajón térmico, nieve ❄️, heladas y lluvias a #España la próxima semana.



👇 Aquí el análisis de Samuel Biener:https://t.co/jiv8A4WF0F pic.twitter.com/G88pwJZDGx — Meteored España (@MeteoredES) November 20, 2025

Lluvias y una nueva masa de aire polar a partir de la próxima semana

A lo largo del domingo se suavizará este frío con el paso del anticiclón de las Azores, que traerá a España más viento del oeste, pero seguirá nevando en zonas de alta montaña. Aún así, Jorge Rey ha anticipado que, de cara a la semana que viene, la llegada de otra vaguada traerá «una nueva masa de aire polar a la Península», que se irá notando a partir del lunes.

En cuanto a lluvias, la llegada de un frente atlántico irá dejando a lo largo del sábado bastantes precipitaciones en áreas del norte, especialmente en Galicia. Será a partir del domingo cuando estas se intensificarán, llegando «con cierta importancia a puntos del norte» conforme vayan pasando las horas, avanzando poco a poco hacia el centro peninsular, apunta el niño meteorólogo.

Jorge Rey ha avanzado que, durante la jornada del martes, estos chubascos llegarán de forma bastante notable a zonas del sur y el Levante. «Las precipitaciones incluso afectarán a puntos de Andalucía, de Extremadura, Ceuta y Melilla, Madrid, Castilla y León, Aragón. Y ojo, con la posibilidad de nieve», ha señalado en su predicción habitual.