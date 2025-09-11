Jorge Rey alerta del tiempo que llega a España a finales de septiembre: «Esperamos importantes...»

Septiembre ha venido acompañado de lluvias en algunos puntos de nuestro país, aunque no en todos, dejando la sensación de ambiente veraniego en varias zonas a la vez que en otras, principalmente en el tercio oriental peninsular y Baleares, se han producido, incluso, precipitaciones muy fuertes e inundaciones.

Un cambio brusco que se ha trasladado, asimismo, a las temperaturas, con valores más fríos de lo habitual para esta época del año. Aunque la Aemet ya ha señalado en su habitual actualización que los termómetros volverán a experimentar una nueva subida en las próximas horas.

Si bien el organismo meteorológico ha hablado de «predominio de sol» de cara al domingo 14 de septiembre y de «ambiente cálido en todo el país» para lo que resta de semana, Jorge Rey, conocido por la red como el «el niño meteorólogo», ha ido un paso más allá.

La predicción de Jorge Rey para lo que se viene en España

«Septiembre se lleva los puentes», comienza este joven burgalés un vídeo que ha vuelto a tener una respuesta muy positiva entre sus seguidores. «Muy interesante lo de las cabañuelas», le dicen, haciendo alusión al método que Jorge Rey emplea para predecir el tiempo y con el que vaticinó, como hecho más relevante, la Filomena de 2021.

En esta ocasión, en cambio, no utiliza este método, sino que se ayuda de Windy, una plataforma especializada en la visualización de pronósticos meteorológicos. Eso sí, coincide plenamente con la predicción de las cabañuelas que lanzó a través de su canal en el mes de agosto.

«Estos días esperamos la llegada de importantes borrascas desde el Atlántico produciendo viento y temperaturas más templadas«, comenta Jorge Rey en relación, sobre todo, a esta semana. «El viernes algunos restos llegarían, incluso, con cierta fuerza a Cataluña o Huesca. El sábado algunas tormentas por el nordeste, y el domingo ya casi nada».

Pero no solo en territorio peninsular. «El viento va a llegar con fuerza, incluso, a las Islas Canarias, aunque el viernes iría un poco a menos y el sábado y el domingo jornadas más tranquilas«, advierte en un vídeo que publicó el pasado lunes.

Pero esa borrasca tiene los días contados, porque, indica, «a pesar de la llegada de estos días de cierta inestabilidad, hablamos también de un importante anticiclón que se va a situar, sobre todo, en la segunda quincena con importancia sobre el continente europeo». Esto se traduce en ambiente despejado. «Va a producir, en definitiva, un bloqueo»; o lo que es lo mismo, este anticiclón va a impedir la entrada de frentes lluviosos.

Al hilo de esto, cabe recordar lo que ya predijo Jorge Rey en agosto con el método de las cabañuelas sobre lo que ocurriría en la segunda quincena de septiembre. «Se estabilizará la atmósfera, sobre todo, en el centro y sur peninsular con subidas más destacadas de los mercurios«.