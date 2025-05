Jorge Rey alerta del fenómeno meteorológico que va a cambiar el tiempo de España este verano: «La situación ahora...»

La primavera está trayendo por fin los primeros días de buen tiempo a España tras unas semanas algo frías e inestables. El calor más veraniego ya ha comenzado a llegar en las últimas semanas a ciertos puntos de la Península, donde este fin de semana han llegado a rozarse los 30 grados, a la espera de que las temperaturas sigan ascendiendo conforme avancen los próximos días.

Fin de semana: 🌞predominio de sol y sin precipitaciones salvo el domingo por la tarde en el extremo norte peninsular.



🌡️De lunes a viernes altibajos en las temperaturas siendo en general las normales a esta época.

Fin de semana ascenso notable con temperaturas propias de junio. pic.twitter.com/MHwR6YAZ8J — AEMET (@AEMET_Esp) May 19, 2025

A la espera de que llegue el verano meteorológico el próximo 1 de junio, los expertos ya se han comenzado a aventurar con sus predicciones de cara a los meses más calurosos del año. Uno de los primeros en hablar de lo que nos depara el tiempo ha sido Jorge Rey, conocido desde hace años como «el niño meteorólogo» gracias a sus previsiones basadas en el método de las cabañuelas.

El joven aficionado a la tecnología ha publicado un nuevo vídeo en su canal de YouTube en el que ha hablado de cómo serán los próximos meses del verano en cuanto a calor. Además, también ha advertido sobre cuándo llegarán a España las primeras olas de calor de este año.

Jorge Rey alerta del fenómeno meteorológico que podría cambiar el verano en España

En esta nueva predicción, el burgalés no sólo ha tratado de explicar cómo será el ambiente en España desde mayo hasta septiembre, sino también cómo podrían ir evolucionando las temperaturas en las próximas semanas.

Hablando de esto, Rey ha recordado que, durante la nueva estación, «un cambio de rumbo en el fenómeno de El Niño y La Niña marcará si el verano será cálido o no en España». «Hasta hace poco se hablaba de una primavera y un verano basados por El Niño, trayendo unos meses más cálidos, pero no secos», ha desvelado el creador de contenido.

No obstante, según el experto, se avecina una alteración que podría cambiar el devenir del ambiente de estos próximos meses: «La situación ahora mismo parece mantenerse neutra, no destacando ninguna anomalía en las aguas del Pacífico tropical. Por ende, son buenas noticias ante la llegada de un no excesivo calor y la no favorable creación de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico».

Así serán los meses de verano en España según las cabañuelas de Jorge Rey

Respecto a lo que veremos durante los primeros días del verano, Rey ha insistido en que junio será un mes «mucho más tranquilo». Aunque sí se esperan algunos frentes de lluvias durante la primera quincena y podrían verse algunos días «más fríos de lo habitual», a mediados de mes se estabilizará el tiempo, dejando «algo aburrida la atmósfera».

Conforme avance el mes, podríamos ver algunas precipitaciones en la Península, que llegarán desde el Atlántico y que «no provocarán gran cosa» en el Mediterráneo, sur y puntos del centro. Así, a partir del 18 de junio, el tiempo de España estará marcado por «la llegada de temperaturas agradables y de algunas tormentas», según advierte el aficionado a la meteorología.

El adolescente español, de 18 años, ha señalado que todo podría cambiar durante los últimos días de junio, con la llegada de una nueva borrasca al país. «Provocará durante los primeros días de julio un tiempo más fresco, con vientos continentales y tormentas en muchos puntos del centro y sur peninsular, incluso llegando a Canarias», ha sentenciado el burgalés.

Predicción para el trimestre mayo-junio-julio.



🌡Escenario más probable: temperatura superior a la normal, sobre todo en el norte y este peninsular y en los archipiélagos.



☔️ Los escenarios de trimestre más seco y más lluvioso de lo normal son igual de probables. pic.twitter.com/jsksUAveaT — AEMET (@AEMET_Esp) May 1, 2025

En cuanto a la primera quincena de julio, todo apunta a que la inestabilidad volverá a tomar protagonismo en España, dejando «fríos fuera de lo habitual», especialmente en el norte. «En torno al 19 y 20, empezarán a subir algo las temperaturas y seguiremos recibiendo tormentas, aunque no tanto ya en zonas del Mediterráneo», explica Rey gracias a las cabañuelas.

La fecha en la que llegará la primera ola de calor del verano a España

Jorge Rey también se ha atrevido a lanzar la fecha en la que llegarán las primeras olas de calor de este verano a nuestro país. Según el experto, será a finales de julio, tras «una clara estabilización de la atmósfera», cuando veremos las primeras temperaturas extremadamente altas de la estación: «Unos últimos días de mes donde se empiece a hablar de una clara ola de calor».

El mes de agosto también empezará con estabilidad y termómetros altos, pero vendrá de la mano de nuevas tormentas en la mitad oeste. A partir del 5 de agosto, el calor volverá a extenderse de nuevo por todo el país, aunque a mediados de mes las lluvias volverán a España: «Dejarán muchas fiestas algo aguadas incluso, excepto en el Levante, que se mantendrá algo más al margen».

Aún así, Jorge Rey ha advertido de que las temperaturas extremas no se despedirán del todo: «En torno al 24 de agosto, el tiempo volverá a estabilizarse, generando para los últimos días de agosto y primeros días de septiembre una nueva ola de calor. Veremos calor tardío», ha sentenciado el joven experto en el tiempo de nuestro país.