Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un frente frío a España

Jorge Llopis, perito judicial de arte, contundente sobre el valor de las obras robadas en el Museo del Louvre: «No es rentable»

El experto en falsificaciones detalla en la Cadena COPE la posible intención de los ladrones de joyas del Louvre

El 'robo del siglo' en el Museo del Louvre: una «humillación nacional» tras décadas de desidia y decadencia

El robo del Louvre deriva en una gran batalla política en Francia

Jorge Llopis, perito judicial de arte, contundente sobre el valor de las obras robadas en el Museo del Louvre: «No es rentable»
Jorge Llopis, perito judicial de arte, contundente sobre el valor de las obras robadas en el Museo del Louvre: «No es rentable» Dimitar DILKOFF / AFP
Dani D

Dani D

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El domingo amaneció en Francia con un escándalo nacional por el robo de nueve joyas de valor incalculable en el Museo del Louvre. Esto ha provocado un trauma en el país vecino similar al incendio de la catedral de Notre Dame en abril ... de 2019.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app