Jordi Évole habla alto y claro antes del clásico entre Barça y Madrid: «A mí me avergonzaría»

Tras la semana de Champions League, en la que el Barcelona fue eliminado tras una apasionante prórroga frente al Inter de Milán, llega el clásico ante el Madrid en un duelo que puede decantar LaLiga para los azulgrana o hacer seguir soñando a los blancos.

Tras la eliminación, Jordi Évole, reconocido aficionado del Barcelona, salió en defensa del club que preside Joan Laporta en su cuenta personal de X, antes Twitter. «Este equipo hará historia. Hoy la ha hecho hasta perdiendo. ¡Visca el Barça!» expresó en sus redes sociales.

En la previa del clásico de este domingo ante el Madrid, el periodista acudió a El Larguero para comentar la actualidad futbolística con Álvaro Benito, y aprovechó la invitación para hablar alto y claro sobre el Real Madrid, su televisión y Florentino Pérez. «Me parecía justo salir en su defensa, porque lo del martes fue algo inusual. Un equipo que remonta y, en lugar de encerrarse a aguantar el resultado, sigue atacando… eso es fútbol en estado puro», empezó diciendo Évole en su intervención radiofónica.

Las quejas arbitrales del Barcelona frente al Inter

Tras la eliminación de la máxima competición europea a nivel de clubes, gran parte del barcelonismo señaló a Marciniak, colegiado polaco del encuentro, como el gran responsable de lo ocurrido en el Giuseppe Meazza. «Punto uno. No hay una queja preventiva, que es lo que hace el Real Madrid. No hay una queja que a 24 horas del partido ponga en jaque el propio partido. Eso el Barcelona a día de hoy no lo hace. Yo reconozco que en otros momentos el Barcelona lo ha hecho, pero creo que ahora no está en ese modo de actuar», explicó el periodista en 'El Larguero'.

«Ganar está sobrevalorado. Hay que saber perder y el Barça supo perder el otro día con mucha grandeza, con poco drama sobre el terreno de juego y con muy poca protesta hacia el árbitro, en comparación. No sé qué hubiese hecho Real Madrid Televisión con ese arbitraje, pero me imagino que las delicias de Florentino», explicó el comunicador español.

Los dardos de Évole al Real Madrid antes del clásico frente al Barcelona

«Cuando se gana van a saludar al rival y no se van a encarar con la afición contraria a ver si les tiran algo. Y cuando pierden, pues se van a su casa jodidos, pero esperando el próximo partido. En la vida es muy bueno saber que a veces se gana y normalmente se pierde, casi siempre se pierde. Incluso el Real Madrid, por mucho que diga. Lo que pasa es que cuando se pierde hay que saber perder y yo creo que el Barça supo perder muy bien el otro día», siguió el presentador que ahondó en que a él le «avergonzaría» ver lo que ha hecho este año en algunas ocasiones la plantilla del Real Madrid: «Es un equipo incomprensiblemente rabioso», comentó.

Para el periodista la temporada del Real Madrid no ha sido buena: «Entiendo el poderío madridista y la rabia que tiene que dar, que tú la temporada que fichas a Mbappé y piensas que vas a ganar la liga con una pierna, la copa con media pierna y la Champions igual con las dos, de momento no has ganado nada. Tiene que joder mucho ver que al otro lado, donde no había un puto duro, porque en el Barcelona no había ni un duro, lo que ha salido ha sido, aparte de otras perlas de la cantera, algo muy único, muy valioso, muy atractivo, que además provoca la admiración en todo el mundo», concluyó Évole.