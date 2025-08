Joaquín Prat dice lo que muchos españoles piensan sobre nuestra clase política actual: «Es el peor momento que vive la democracia»

Joaquín Prat se despidió el jueves 31 de julio de 'Vamos a ver', el programa matinal de Telecinco que presentaba junto a Patricia Pardo. Pero no deja Mediaset España, ya que a partir de septiembre pasará a las tardes, a un espacio centrado en el análisis político y en crónica de sucesos.

En 'Vamos a ver', Prat solía ejercer más un rol de moderador en las tertulias del canal, aunque, cuando mostraba su opinión, lo hacía de forma directa y clara. Por ejemplo, recientemente, contra la dirección del programa por una comparativa entre los trajes de baño de Terelu Campos y Mar Flores. O, también, protagonizó una discusión airada en directo contra la madre de un joven okupa.

El programa que ha liderado hasta el pasado jueves se centraba más en sucesos por los que Joaquín Prat, en ocasiones, expresaba su opinión. No tanto por otras cuestiones, como la política, aunque sí se ha mojado sobre ella en una entrevista en El Televisero.

La opinión de Joaquín Prat sobre la actualidad política

Los términos en los que se ha expresado Joaquín Prat para referirse a la actualidad política de España son fuertes. Palabras claras y concisas.

«No me tires de la lengua porque, al final, me echan del país» Joaquín Prat Presentador de Mediaset España

«No he visto una degradación peor de la clase política en nuestro país en mis cincuenta años de vida», comienza diciendo a El Televisero. «Tenemos una clase política lamentable y no me tires de la lengua porque, al final, me echan del país», seguía. Todo ello a la pregunta sobre su punto de vista de la situación política española, sin entrar en nombres propios.

«Es el peor momento político que está viviendo la democracia española. Para empezar, la separación de poderes está amenazada, se está produciendo o se lleva intentando colonizar una serie de instituciones con intereses partidistas e ideológicos y es una democracia de saldo», reflexionaba en un momento en el que jueces y fiscales convocaron en las últimas semanas movilizaciones al temer que mermase su independencia ante las reformas impulsadas desde el Gobierno.

Uno de los asuntos de actualidad ha sido lo sucedido en Torre Pacheco, el municipio murciano en el que un anciano fue agredido por un joven magrebí. «Es el buenismo y la falta de mano dura y contundencia en la que estamos instalados. Tenemos unas leyes y un sistema penal laxo y unos jueces que tienen tal carga de trabajo que no se ocupan de lo que es realmente importante. Y una falta absoluta de regulación de la inmigración», opina Joaquín Prat, muy contundente contra la clase política española.