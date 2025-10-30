Javier Solís, inversor inmobiliario: «Estos son los cinco mejores pueblos de España para invertir en vivienda con poco dinero»

Que la vivienda es la mayor preocupación de los españoles no es ningún secreto. No hace falta más que ver las últimas encuestas del CIS, donde apuntan que es un quebradero de cabeza que ha alcanzado su nivel más alto desde 2008 cuando ... hubo una sonada crisis inmobiliaria.

El precio de la vivienda en España ha subido un 12,7% interanual (datos del INE de septiembre de 2025). El precio de la vivienda de segunda mano ha crecido un 12,8% y la vivienda nueva un 12,1% en el mismo periodo. A lo largo de la última década, el precio ha aumentado aproximadamente un 35%.

En este contexto donde el mercado inmobiliario español está caracterizado por la subida de precios y el encarecimiento del acceso a la vivienda en las grandes ciudades, el experto en el sector Javier Solís, ha elaborado un ranking con los cinco pueblos más atractivos para invertir con poco dinero.

Una propuesta que pone el foco en localidades con un fuerte potencial turístico, buena calidad de vida y precios del metro cuadrado muy inferiores a la media nacional.

La vivienda exhibe su precio más alto desde 2008

A día de hoy el precio de la vivienda en España ronda los 2.100 euros por metro cuadrado, según datos de portales de referencia como Idealista o Fotocasa. Sin embargo, en los grandes núcleos urbanos la diferencia es abismal: comprar una casa en Madrid o Barcelona puede superar los 4.000 euros por metro cuadrado.

Niveles no vistos desde 2008, por lo que roza los precios más altos de la burbuja inmobiliaria.

Otras ciudades como San Sebastián, Palma de Mallorca o Bilbao también figuran entre las más caras del país, reflejando un desequilibrio que impulsa a muchos compradores y pequeños inversores a buscar oportunidades en entornos rurales o semiurbanos.

Estos son los cinco mejores pueblos para invertir en España con poco dinero - Nº1 - Almadén. Pueblo cargado de historia, como la mina de mercurio mas antigua del mundo, Patrimonio de la Humanidad y joyas como la iglesia de San Sebastián. Excelente combinación de asequibilidad, patrimonio cultural y calidad de vida.

- Nº2 – Alcaudete de la Jara (Toledo). Destacada por sus fiestas y tradiciones vibrantes, su patrimonio histórico y su entorno paisajístico es ideal para el turismo rural.

- Nº3 -Vilamarín (Ourense). Se ubica en Galicia, en un entorno rural tranquilo, destaca por sus rutas naturales, su gran oferta cultural y festiva, con una gastronomía tradicional gallega autentica con precios muy accesibles, perfecto su buscas una inversión a bajo coste.

- Nº4 – Malagón (Ciudad Real). Destaca por su bajo coste en el precio de la vivienda, además el ayuntamiento facilita el acceso al mercado de la vivienda con importantes licencias de construcción, posee un rico patrimonio cultural e histórico y un entorno natural privilegiado.

- Nº5- Vélez Blanco (Almería). Un pueblo con gran atractivo turístico, arquitectura tradicional y entorno natural ideal para alquileres vacacionales o segunda residencia.

Solís destaca cinco pueblos que combinan bajo coste, entorno natural, patrimonio y posibilidades de revalorización a medio plazo: Almadén (Ciudad Real) con 338 €/m², Alcahuete de la Jara (Toledo) a 357 €/m², Villamarín (Ourense) con 375 €/m², Malagón (Ciudad Real) a 395 €/m², y Vélez Blanco (Almería) con 397 €/m².

Municipios que representan según el especialista en vivienda «una oportunidad real de diversificar inversión sin asumir grandes riesgos» en un momento en que el mercado urbano sigue limitado por la falta de oferta y el encarecimiento de la financiación.