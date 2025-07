Javi Poves tira de ingenio para presentar al 'Desokupa', el último fichaje de su Moscardó: «Formado bajo la mirada de Dani Esteve»

Javi Poves no deja indiferente a nadie. Nunca. El presidente del Colonia Moscardó (club madrileño que compite en Segunda Federación) que también asumió las funciones de entrenador del equipo durante el último año y medio y maneja, además, buena parte de las redes sociales, está dando que hablar en las redes sociales este verano con las presentaciones de sus jugadores.

Además de por su faceta dentro del fútbol, con ruedas de prensa con declaraciones contra rivales, sus propios futbolistas o aficionados de su mismo equipo, Poves es conocido por su pensamiento y discurso terraplanista que ha llevado, incluso, recientemente, a las tertulias televisivas y radiofónicas.

Sin duda, un personaje peculiar que lleva ese ingenio y originalidad en cada aparición pública. Y, ahora, también, a las redes sociales del Colonia Moscardó. Por ejemplo, se vistió de Jesucristo para lanzar la campaña de abonados para la temporada 2025-26.

Y, desde entonces, ha anunciado cada uno de los movimientos de la plantilla con más inventiva que el anterior. «Muchos rivales que han rozado su piel han terminado con extrañas fiebres, visión borrosa o temblores inexplicables. Algunos sospechan que no es solo un futbolista, sino una amenaza ambulante», decía sobre Dani Segovia, una de las renovaciones más importantes al ser el jugador que le dio la permanencia al equipo en Segunda Federación.

La última de Javi Poves

El último fichaje es Adrián Jiménez, un central de buena presencia física con experiencia en la categoría que procede de otro conjunto madrileño, el Adarve. Un movimiento que pasaría desapercibido si no es por la forma en que el Moscardó, a través de Poves, claro, lo ha anunciado en sus redes sociales.

«Es el encargado de que nadie ocupe lo que no le pertenece»

Con una referencia a uno de los asuntos de actualidad que más polémica suscitan: las okupaciones. «Adri Jiménez no es solo central del CDC Moscardó, es el encargado de que nadie ocupe lo que no le pertenece. Su área es territorio vigilado. Cada balón que entra, sale por orden suya. Cada delantero que pisa la zona, acaba fuera sin discusión», describen sobre 'El Desokupador del Área', como lo bautizan.

Pero no se queda ahí. «Formado bajo la mirada de Dani Esteve, líder de Desokupa, Adri trasladó la misma filosofía al campo: firmeza, control y cero concesiones. No despeja, desaloja. No defiende, impone. En el Moscardó no hay dudas. En su área no se entra. Y si entras, sales rápido», finaliza una publicación tanto en 'X' como en Instagram que no ha tardado en tener una respuesta de incredulidad por parte de varios usuarios.

Adri Jiménez: El Desokupador del Área



Adri Jiménez no es solo central del CDC Moscardó, es el encargado de que nadie ocupe lo que no le pertenece. Su área es territorio vigilado. Cada balón que entra, sale por orden suya. Cada delantero que pisa la zona, acaba fuera sin… pic.twitter.com/1NewNsXzoo — CDC Moscardó (@CDCMOSCARDO_com) July 30, 2025

Todavía queda más de un mes para que empiece la competición y al Moscardó aún le quedan varios futbolistas para completar su plantilla, de modo que no hay que descartar que haya más presentaciones ingeniosas y virales. No podía ser de otra manera con Javi Poves de por medio.