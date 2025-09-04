Javi Poves explota tras el aplazamiento del Castilla - Racing de Ferrol: «Es el motivo por el que tienes que dejar de ser seguidor del Real Madrid»

El Real Madrid ha conseguido el aplazamiento del partido del Castilla ante el Racing de Ferrol (jornada 2 del grupo 1 de Primera Federación) al disponer de tan solo diez jugadores de la plantilla que conforma el primer filial blanco entre lesionados (tres) y convocados por las selecciones nacionales (nueve).

Una medida tomada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que va en contra de los intereses del conjunto ferrolano, que quería jugar este domingo en el Alfredo Di Stéfano. «Ellos defienden sus derechos pero nosotros también tenemos que defender los nuestros. Y yo creo que el partido se debe jugar. Nosotros también tenemos algún internacional e intentaremos ajustarnos lo mejor posible», dijo su entrenador, Pablo López, antes de conocerse el aplazamiento.

ℹ️ Aplazado el partido Castilla - Racing de Ferrol. — Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) September 4, 2025

Mario Rivas, Hugo de Llanos y César Palacios se encuentran en situación de baja médica y hasta nueve internacionales con ficha del Castilla están concentrados con sus selecciones: Fran González (Sub-21), Diego Aguado, Cristian David, Pol Fortuny, Rachad (Sub-20), Fortea, Yáñez (Sub-19), Loren Zúñiga (Guinea Ecuatorial)... y Mastantuono (Argentina), que entra en el cómputo de bajas al tener ficha del Castilla.

La rajada de Javi Poves

Otro de los afectados es el Colonia Moscardó del terraplanista Javi Poves. El modesto conjunto del barrio madrileño de Usera se mide este fin de semana al Real Madrid C en la primera jornada del grupo 5 de Segunda Federación y contaba con aprovecharse de un segundo filial madridista algo mermado. En caso de haber jugado el Castilla, varios de los futbolistas del C tendrían que haber sido llamados por Arbeloa.

Así, el presidente del Moscardó ha utilizado las redes sociales del club para criticar el «abuso de poder» de los grandes clubes, en este caso, del Real Madrid, aunque en su crítica también se dirige a otros.

«Tienes que sentir al Jaén, Toledo, Hospitalet, Arenteiro... cientos de equipos que no abusan de poder» Javi Poves

«Este es el motivo por el que tienes que dejar de ser seguidor del Real Madrid», decía, a la vez que sostenía una hoja que indicaba el aplazamiento del Castilla - Racing de Ferrol. «Este también es el motivo por el cual tienes que dejar de ser seguidor del Barcelona. Y también tienes que dejar de ser del Atlético de Madrid. Tienes que empezar a ser más seguidor y sentir al Jaén, Toledo, Hospitalet, Arenteiro... A cientos de equipos que no abusan de poder».

Motivo Nº 17277383838383838 para dejar de creer en este deporte… equipos de @ProLigaFutbol hasta cuando vamos a lamer las botas de esta gente?



VERGÜENZA!!!!!!!! pic.twitter.com/JJ3WoU89u3 — CDC Moscardó (@CDCMOSCARDO_com) September 4, 2025

«Yo estoy cansado. Parece que estoy leyendo un guion, pero no, sale del corazón. Estoy absolutamente cansado de esto. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Cuándo se va a empezar una huelga real para demostrar que nosotros también existimos? Lo siento mucho por el Racing de Ferrol pero también por el Moscardó. Nosotros también vamos a ser víctimas de esto», indicaba, no haciendo referencia en ningún momento a que se enfrentan al Madrid C este sábado... aunque es evidente que su pensamiento va por ahí.

«Esto empieza por c y acaba por ción. Es vergonzoso y un asco», terminaba Poves, siempre muy crítico contra los filiales, entre otros.