Un jardinero da las claves para recuperar las plantas de interior que se han puesto malas durante las vacaciones: «Conviene que lo vayas limpiando»

En esta época del año son muchos los que regresan de sus vacaciones y a los que a la tristeza de volver a la rutina se le suma la pena de llegar a casa y encontrarse con las plantas marchitadas. El cuidado de ficus, potos, aloe vera, geranios, cactus y otras variedades especiales para pisos y balcones no es fácil y menos cuando en verano a la ausencia y cambio de riego se le suman subidas y bajadas de termómetro que les afectan.

La realidad, pues, es que por mucho que uno se haya esmerado en dejarlas a buen recaudo (con sistemas automáticos de riego o la visita de vecinos o parientes para que las remojen) muchas plantas pueden empeorar en estas fechas. Ignacio, un jardinero conocido como Chicoplanta muy popular en redes sociales por los consejos que sube en su cuenta de TikTok @ignacioguio, es consciente de ello y ahora ha lanzado un vídeo con recomendaciones.

Él es un joven que, tras trabajar en diversos sectores y haber vivido en el extranjero, pudo volver a Madrid, donde se formó como florista y ahora puede conciliar pasión y profesión y dedicarse a la jardinería. «No me digas que también se te han puesto mal las plantas», empieza él su publicación, en la que da trucos para «revivir plantas» de interior y que supera las 93.000 visualizaciones.

«Te has pasado de riego y...»

«En el mejor de los casos si ves hojas marrones es que se han secado y esto ya no va marcha atrás», empieza él su publicación, añadiendo que si las hojas estuvieran negras significaría que se está pudriendo todo el sistema de la planta y sería mucho peor. En este caso, recomienda retirar las hojas marrones y recupera el riego normal.

Ignacio también comenta que pueden haberse puesto amarillas las hojas, caso que significa que «seguramente te has pasado de riesgo y en este caso lo que tienes que hacer es espaciar los riegos y que recupere el ritmo normal». Igualmente, insta a retirar las hojas afectadas cortándolas desde la base de la hoja con unas tijeras de cocina.

En caso de que hayan aparecido manchas a la planta él da varios avisos. «Si la hoja está descolorida como por partes y ves esos puntitos marrones esto es cochinilla lapa», una plaga muy habitual. Chicoplanta pide retirar o con los dedos o con un pañuelo el bicho.

Por otro lado, Ignacio pone énfasis en que «por falta de ventilación» muchas plantas acumularán polvo en sus hojas «y conviene que lo vayas limpiando» y también da un sencillo truco para que aquellos que tengan algún árbol o arbusto puedan saber si sigue vivo o no: básicamente hace falta raspar ligeramente el tronco con unas tijeras para ver qué color. «Si está marrón esto está seco», lamenta, al tiempo que cree que ya se podría cortar todo porque vaticina que el ejemplar «no va a volver a vivir».

En este sentido, el experto ve conveniente ir haciendo los raspados de arriba para abajo y si en la base del árbol sigue apareciendo marrón «tiene pinta que de aquí para arriba no hay nada vivo». «En un árbol vivo debería verse verde», sentencia Ignacio, que ha recibido varios comentarios con consultas más detalladas sobre el estado de las plantas tras el verano.