Una japonesa que vive en España explica por qué no volverá a su país tras vivir aquí: «Aquí hay mucha más...»

Japón es uno de los países que más cautiva. Su cultura, gastronomía y un territorio plagado de alternativas de todo tipo son solo algunos de los atractivos que hacen que el país sea un auténtico desconocido para muchos pero un gancho para otros. Sin embargo no todo el mundo ve de la misma manera su potencial.

Eso es lo que le pasa a algunos locales, que tras haber nacido allí y salido a descubrir mundo han encontrado sitios mejores en los que vivir. Esto es lo que le pasó a Hashimoto Megumi, una mujer que lleva 19 años lejos de su país y que ahora está felizmente instalada en España y no tiene intención alguna de regresar a vivir a su tierra natal.

Ella fue la protagonista, hace unas semanas, del canal de Youtube 'Kainihon' en el que Kai, un joven venezolano que vive en España con orígenes japoneses y que, por ello, adora la cultura nipona. En su canal habla sobre el país asiático con autóctonos que le desvelan secretos de su cultura. Allí es donde Hashimoto explicó, entre otras cosas, la importancia de la edad de Japón.

«No creo que pudiera volver»

Durante la entrevista, Kai le preguntó qué se llevaría a Japón de España y ella lo tuvo claro. «En España no se le da mucha importancia a la edad. No existe ningún tipo de regla social en la que no puedes hacer según qué cosas teniendo cierta edad», comentaba ella, antes de apuntar a que «creo que hay mucha más libertad aquí».

Así, Hashimoto destacaba que esto se nota «desde en la forma en que pensamos, en la que nos vestimos....». Frente a esto, ella lamenta que «Japón limita mucho por la edad en muchos aspectos». Seguramente por esto, tiene claro que no volvería a vivir a su país natal, como le confirma a Kai, y desgrana sus motivos.

«Japón es muy correcto en todo. No me gusta esa parte más despreocupada de España pero si yo no me adapto a esa forma de pensar no podría seguir viviendo aquí», explica al 'youtuber', antes de zanjar sus explicaciones: «Yo también me he vuelto despreocupada. No creo que pudiera volver a ese sistema japonés tan correcto», sentencia la joven, haciendo énfasis en que le costaría especialmente vivirlo a nivel laboral, quizás por las exigencias, rectitud y normas que hay en Japón.

Sus comentarios han provocado decenas de reacciones de usuarios que entienden su reflexión y que alaban la forma de ser en España. «No es correcto el sistema, es estricto», ha comentado Paula, refiriéndose a la exigencia de la sociedad nipona, mientras que Ilhya ha confrontado con ella al apuntar que sí que cree que «en España hay mucho edadismo, en el mundo laboral es brutal».

