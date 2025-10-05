Una japonesa explica por qué ya no vive en su país: «Si tienes tatuajes te juzgan»

Cada país tiene sus costumbres y lo que encaja perfectamente para unos puede resultar agobiante para otros. Esa diferencia puede hacer en ocasiones que, aunque uno ame su tierra natal, no siempre se sienta cómodo viviendo en ella.

Sobre este tema ha hablado la usuaria de TikTok @yuriJaponesa, una joven de origen japonés que actualmente vive en México y se dedica a compartir su día a día en redes sociales. En una de sus publicaciones recientes, explica a sus seguidores por qué no vive en Japón a pesar de ser japonesa.

La joven empieza su relato destacando que, aunque ama profundamente a su país y su cultura, hay ciertos aspectos que le hacen muy difícil residir allí. El primero de ellos es el mundo laboral. Según explica, en Japón se trabaja demasiado y las jornadas pueden llegar a ser tan largas y estresantes que afectan directamente a la salud. Ella misma explica que, en su experiencia trabajando en una empresa japonesa, el nivel de estrés fue tal que llegó a perder el cabello: «Estaba pelona», dice con ironía en el vídeo.

El segundo punto que menciona tiene que ver con la mentalidad estereotípica de parte de la sociedad japonesa. Para Yuri, llevar tatuajes o piercings todavía supone un estigma en Japón. Da igual, afirma, que seas una persona trabajadora, responsable o con éxito económico, el prejuicio está ahí y la gente te juzga por tu aspecto.

El tercer motivo por el que no se ve viviendo en su país natal son las relaciones personales, en especial con los hombres. Según relata, muchos buscan chicas con un perfil muy concreto: «muy kawai», de piel muy blanca, delgadas y pequeñas, rasgos que ella asegura no representar. Por esa razón, dice, suele pasar desapercibida frente a los cánones tradicionales de belleza de Japón.

Pese a estas críticas, Yuri insiste en que no reniega de su tierra. «Amo mi país, amo mi cultura, amo a la gente», asegura en su publicación. Sin embargo, diferencia claramente entre visitar Japón —que considera una experiencia increíble— y vivir en Japón.

Reacciones en los comentarios

El vídeo ha generado gran repercusión en TikTok y, a fecha de esta publicación, acumula nada menos que 62.000 «me gusta». Como suele suceder en estos casos, la sección de comentarios se ha llenado rápidamente con miles de mensajes que debatían los distintos aspectos mencionados por la joven.

En esta ocasión, el debate se ha polarizado entre quienes cuestionaban sus argumentos y quienes los apoyaban. Algunos usuarios, de manera irónica, le preguntaban si en México realmente no se trabajaba tanto, comparando ambas realidades laborales.

@yurijaponesa Oigan, no me malinterpreten! Amo Japón por mil razones 💖 y esto es solo mi opinión, se los comparto para que lo tomen como dato. Siempre hay cosas buenas y malas, y siento que Japón a veces se pinta como el país perfecto. Pero como japonesa, creo que está bien mostrarles también el lado no tan bonito del país. ♬ original sound - yurijaponesa

Otros, en cambio, centraban el debate en el plano en el plano de la belleza. Muchos aprovecharon para decirle que ella sí es guapa, mientras que otros discutían si los tatuajes y piercings restan o suman en una sociedad. «Has pasado de un extremo a otro», resume un usuario.