Jaime Pla, ingeniero industrial, destapa el dinero que cuesta tener abierto el Primark de Gran Vía: «Vas a flipar»

Este mes de octubre se señala el décimo aniversario de la macrotienda de Primark en la Gran Vía, en Madrid. Con su apertura el 15 de octubre de 2015, la cadena de distribución textil irlandesa popular por sus bajos precios daba por inaugurado ... en aquel momento su mayor establecimiento en España y el segundo en el mundo.

La tienda, ubicada en el número 32 de la calle Gran Vía, en pleno centro de Madrid, tiene una extensión de 12.500 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Aunque por su aspecto y dimensiones parece un centro comercial por sí mismo, lo cierto es que es exclusivamente una tienda Primark.

Es fácilmente imaginable que esta tienda genera unos costes millonarios. Su localización así invita a pensar en ello. Pero no solo eso. El hecho de contar con cinco plantas se traduce en un alto número de empleados. Y hay que añadir otros gastos como la iluminación o la seguridad.

Todo ello lo ha convertido en cifras Jaime Pla, ingeniero industrial y CEO de la startup Suop, a través de los perfiles de redes sociales de la operadora móvil. «¿Cuánto cuesta tener abierto el Primark de Gran Vía? Vas a flipar», anticipa Jaime Pla.

«Esta tienda de Gran Vía tiene alrededor de 600 empleados». Llevado a una cifra, Primark destina al salario de sus trabajadores de esta macrotienda «casi dos millones de euros» mensuales, detalla. Una partida similar a la que se deriva del alquiler del establecimiento.

«Se estima que el alquiler de este edificio está en unos 1,8 millones de euros al mes», desvela. Gastos a los que hay sumar «unos 100.000 euros en limpieza, seguridad y seguros. Y unos 20.000 en luz y agua».

Falta el gasto en inventario, que, según Jaime Pla, se sitúa en casi 8 millones de euros. «Entre todo esto y la ropa que venden, que son 7,7 millones de euros al mes solo en inventario, el coste total supera los 11,7 millones de euros al mes». Es decir, «unos 392.000 euros al día».

A pesar de la cifra millonaria, este ingeniero industrial, conocedor de este tipo de situaciones, señala que Primark «vende lo suficiente para cubrirlo y ganar un 11% de beneficio».