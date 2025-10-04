Un italiano que vive en España, sin palabras por lo que sucede con los autobuses en nuestro país: «Es totalmente diferente»

Uno de los aspectos que impactan más en muchas personas cuando se marchan a vivir fuera de su país es el transporte público. Y es que acostumbrarse al funcionamiento de los autobuses, trenes o metro del nuevo destino puede suponer un reto, ya que cada lugar tiene sus propias normas, horarios y eficiencia.

En algunos países, el transporte público suele ser puntual y estar limpio y bien organizado, lo que facilita la vida cotidiana. En cambio, en otros lugares puede ser más caótico, con retrasos frecuentes o falta de información clara, lo que genera frustración en muchas personas.

En Italia, por ejemplo, la eficiencia del transporte público depende mucho de la zona, aunque los retrasos y las huelgas son más frecuentes que en España. Además, en el caso de los autobuses, son más antiguos y su funcionamiento es más irregular.

Así lo ha destacado un joven italiano que vive ahora en Valencia. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@davidemilitano), Davide Militano señala, según él, algo que en España estamos muy acostumbrados a ver, pero que «en Italia nunca va a pasar».

El funcionamiento de los autobuses en España

Davide comienza comparando el transporte público en ambos países. «En un vídeo anterior que hice, ya expliqué que los autobuses en Italia son super viejos, no están cuidados y hay poca organización», asegura el italiano, mientras que en España, señala, «es totalmente diferente». «Funcionan, son limpios y nuevos», cuenta.

Sin embargo, más allá del aspecto y la eficiencia de los autobuses urbanos españoles, el joven italiano destaca un llamativo aspecto de su funcionamiento. «La cosa que más sorprende es esta, ahora os la enseño que vais a flipar», avisa.

A continuación, Davide muestra una parada de autobús de Valencia con un panel informativo donde se indica las líneas que pasan por ahí y el tiempo que les queda para llegar. «Aquí tenéis el L24, por ejemplo, o el L25, que sería el número del autobús, el Palmar o el Perelló la zona, y los minutos que faltan», explica.

De esta forma, el joven italiano cuenta que «la gente sabe perfectamente cuándo el autobús te viene a recoger, cuándo vas a llegar y lo que tienes que esperar». «La gente se puede organizar. Y me parece maravilloso eso», opina.

El sistema de funcionamiento de los autobuses urbanos de Valencia, que se asemeja al de cualquier ciudad española, no tiene nada que ver con el italiano, tal y como denuncia Davide: «En Italia no sabes si vas a llegar, a qué hora vas a coger el autobús...».

En este sentido, el creador de contenido considera que este sistema informativo sería especialmente útil para las personas mayores. «Sería bonito que Italia mejorase eso», concluye.

En los comentarios del vídeo, muchos usuarios destacan que, además de los paneles informativos, existen aplicaciones móviles en muchas ciudades donde también se informa del tiempo que le falta a los autobuses para llegar: «Incluso puedes ver el recorrido y las paradas que hay, así sabes cuándo tienes que salir de casa», «Puedes saber desde tu casa los horarios de llegada, así no pierdes tiempo esperando en la parada».