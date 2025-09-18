Un inversor y analista de mercados, contundente con la situación de España tras visitar Estados Unidos: «Es un país pobre»

Imagen tomada en la barriada sevillana de Los Pajaritos, una de las más pobres del país

España ha sido durante años un referente internacional en cuanto a calidad de vida. Sin embargo, en las últimas décadas se ha ido extendiendo la percepción de que, en comparación con otros países de Occidente, el nivel de vida ha caído de forma preocupante. Entonces, ¿seguimos estando a la vanguardia o nos estamos quedando atrás?

Sobre este tema ha reflexionado el analista de mercados Arnau Nogués, conocido por compartir habitualmente sus opiniones y lecturas económicas en redes sociales. En un reciente hilo publicado en su cuenta de X, el joven ha planteado por qué, en su opinión, España no puede considerarse un país rico, sino más bien lo contrario.

España es un país pobre. Cada vez que vuelvo de EEUU lo siento más todavía.



¿Los coches que vemos por la calle? Viejos. Muchos tienen +20 años. Compactos. Los coches nuevos que llegan al mercado español se venden muy básicos (extras).



En EEUU una persona de 22 años con un… — Arnau Nogués (@ajnogues) September 16, 2025

En primer lugar, Nogués señala que basta con mirar a la calle para percibirlo. «España es un país pobre. Cada vez que vuelvo de Estados Unidos lo noto más», escribe. Lo ejemplifica con los coches: en las ciudades españolas predominan los vehículos viejos, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad. Y los nuevos, cuando llegan al mercado, suelen ser modelos muy básicos, sin apenas extras ni equipamiento.

El analista continúa su comparación centrándose en la vivienda. Asegura que en Estados Unidos un joven de 22 años con un empleo normal puede independizarse y comprar una casa, incluso en urbes de alto coste como Miami o Los Ángeles. Mientras tanto, en España lo habitual es que con 28 años todavía se siga viviendo con los padres.

En España ha calado hondo la idea de que tomarse unas tostadas con tomate de lata y jamón de blíster sentado en la silla de plástico en frente de la playa es “calidad de vida”.



Cada uno a lo suyo. Por cierto, que fácil es pillar visitas en Twitter… 🤣



Volvamos a lo importante.… https://t.co/6VbiEfkbZQ — Arnau Nogués (@ajnogues) September 17, 2025

Otro de los aspectos que destaca es la diferencia de mentalidad. Según Nogués, en Estados Unidos la gente paga por aprender, busca emprender y se interesa en comprender cómo funcionan las cosas. En cambio, en España percibe «pasotismo y envidia», una actitud que considera un lastre para el desarrollo del país.

Eso sí, también admite que España cuenta con grandes virtudes como la calidad de vida, la cultura y un estilo de vida más relajado.. Aun así, insiste en que «a nivel económico no estamos ni cerca» de Estados Unidos, donde, en su opinión, no existe techo para quien se esfuerza y es responsable.

Largo debate en redes sociales

Las palabras del analista han generado una notable repercusión en la red social, abriendo un intenso debate entre usuarios. Varios de ellos han recordado que en Estados Unidos «no todo es color de rosa», ya que la educación universitaria deja a millones de jóvenes endeudados con decenas de miles de euros. Frente a esto, Nogués reconoce que conoce muchos casos de jóvenes de 22 o 23 años que, aun independizados y con empleos de comerciales, llevan una vida digna y con capacidad de ahorro.

Bueno, si has hecho universidad lógicamente no…



Pero conozco chavales con casa en Tampa. 23 años, currando de comerciales en Toyota desde los 18, algunos antes.



0 student loans. — Arnau Nogués (@ajnogues) September 17, 2025

Además, varios usuarios han introducido el tema del mercado laboral, subrayando que en Estados Unidos la flexibilidad conlleva también menos protección frente al despido. El analista responde que, aunque eso es cierto, la diferencia está en que allí encontrar trabajo es muchísimo más fácil que en España, donde el mercado laboral está absolutamente contraído.

Por último, ha aparecido en el debate un argumento recurrente: la sanidad. Algunos usuarios han señalado que en Estados Unidos hay gente que muere en la puerta de los hospitales al no poder pagar el tratamiento. Arnau, en línea con otros analistas hartos de este mito, se ha reído de la afirmación y ha contestado de manera tajante: «No os creáis eso».