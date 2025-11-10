Intenta comprar una tarjeta para el móvil en Marruecos y la atienden de esta manera: «Hay dos personas a las que...»

Cuando se trata de viajar a menudo se deben hacer numerosos preparativos. Estos no solo tienen que ver con la maleta o los enseres personales que se van a necesitar durante el viaje, sino que también es necesario estar conectados.

A nivel tecnológico ... se trata de un reto que, salvo zonas remotas, esta superado. No obstante, las compañías de telefonía suelen cobrar suplementos en algunos países fuera de la Unión Europea. En este sentido, aunque la mayoría opta por comprar una esim, no todos los móviles son compatibles ni siempre es posible así que muchos optan por comprar una tarjeta sim directamente en el país de destino.

Eso es lo que le pasó a la usuaria Sara Ardi (@Sara_Ardi) que fue necesitaba comprar una de estas tarjetas para el móvil en Marruecos y narró su experiencia. Al principio comenzó a seguir a dos chicos, pero finalmente preguntó a algunas personas en la calle en dariya, el dialecto árabe marroquí.

Intenta comprar una tarjeta para el móvil en Marruecos

Lo hizo así también al entrar en un establecimiento donde le explicó al comerciante qué es lo que necesitaba. A pesar de no tener, explica que «todos» le intentaban ayudar. Continuó su búsqueda durante algunos establecimientos más ya que en todos preguntaba si podían tener o si sabían de algún lugar: «Creo que me ha dicho que vaya para abajo, creo que la he encontrado, me han ayudado».

En el primer día en el país consiguió esta tarjeta que necesitaba para estar conectada y comunicada. «A dos personas que les he preguntado dónde puedo encontrar una tarjeta de teléfono, me han acompañado a dos tiendas diferentes porque esto es un laberinto», resalta.

Tras conseguir su objetivo, esta joven continuó paseando por el pueblo y saludando a las personas que se iba encontrando por las calles de la localidad que visitó. «La gente es muy amable aquí», explica en la descripción del vídeo.

En cuanto a los chicos a los que decidió no seguir explica que, «aunque le da cierto respeto seguir a la gente» sin saber donde va en ese caso su «instinto» le decía que solo la querían ayudar, especialmente porque cuando se lo dijo en el dariya «se ilusionaron».

Muchos la han felicitado por hacer el esfuerzo de comunicarse en la lengua de la población local. Asimismo, ella ha explicado que no compró la tarjeta en el aeropuerto porque eran demasiado caras.