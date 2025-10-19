El inspector Pelayo Gayol del GEO, muy claro sobre el límite de edad para entrar en la Policía: «Hoy en día...»

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son el pilar fundamental para garantizar el orden, la seguridad y la protección de los ciudadanos. Desde la Guardia Civil hasta el Cuerpo Nacional de Policía, sus miembros se enfrentan a situaciones que ... ponen a prueba no solo su capacidad física, sino también su resistencia mental.

A lo largo de los años, se ha debatido mucho sobre la exigencia que estos puestos demandan y cómo el factor de la edad puede influir en el rendimiento de los agentes. Es un hecho que el envejecimiento trae consigo cambios físicos, pero también es cierto que, en algunos casos, la experiencia y la madurez pueden compensar esa disminución de capacidades. En ese sentido, en una reciente entrevista para la Academia Geopol, conducida por Pancho, el inspector Pelayo Gayol del Grupo Especial de Operaciones (GEO) abordó el controvertido tema de la edad para ingresar en unidades tan exigentes como el GEO.

«Mucha gente pregunta si es un impedimento la edad para entrar al GEO», preguntó el conductor del programa al inspector Gayol, quien no dudó en compartir su experiencia y perspectiva sobre el asunto.

«La biología está ahí, obviamente», respondió Gayol, subrayando que «no es lo mismo tener 25 que 50 años, y no es lo mismo tener 60 años que 50». Sin embargo, destacó que el límite de edad no es algo tan determinante como podría pensarse. Según el inspector, cuando él y Pancho ingresaron al GEO, la edad media «oscilaba entre los 29 y 30 años». Sin embargo, con el paso del tiempo, la edad media de los aspirantes ha aumentado, una tendencia que se repite no solo en la Policía, sino en muchos otros ámbitos laborales.

Gayol reconoció que «hoy en día, con 40 años la gente está genial». Pero también señaló que, al tratarse de una formación costosa, la edad se convierte en un factor a considerar desde una perspectiva empresarial. «Formar a un policía, y formar a un GEO aún más, cuesta muchísimo dinero, miles y miles de euros», explicó. El problema radica en que los primeros años en el cuerpo son de aprendizaje, y cuanto mayor sea la edad del recluta, más limitada será su carrera operativa. «Los primeros cinco años son de aprendizaje. Entonces, claro, cuanto más avanzada sea la edad, eso se va valorando», añadió.

Sin embargo, el inspector fue claro al decir que, aunque la edad no es un impedimento absoluto, sí es necesario evaluar si vale la pena iniciar una carrera en una unidad de élite como el GEO a una edad avanzada. «No todas las cuarentenas son iguales», afirmó, reconociendo que, si alguien con 40 años está en excelente forma física, habla varios idiomas y tiene una trayectoria destacada en otras unidades, como el GOES o la UIP, podría ser una valiosa incorporación al GEO.

¿Influye la edad en el rendimiento físico?

En cuanto al estado físico, Gayol reveló con contundencia: «Lo físico no me preocupa tantísimo. Si tú no tienes lesiones antiguas y demás, con 40 años estás como un misil». De hecho, mencionó que tiene compañeros en el GEO con más de 40 años que siguen perteneciendo a la élite. Sin embargo, subrayó que existen límites obvios, como en el caso de alguien de 60 años, a quien claramente ya no se le vería en una unidad tan operativa.

Por otro lado, Pancho confirmó que la edad no es el principal impedimento para ingresar a la Policía o al GEO, sino la mentalidad. «La edad no es un impedimento, es la cabeza, macho», dijo, señalando que alguien con 40 años y la cabeza bien asentada puede ser una pieza clave en el cuerpo. «Yo tengo alumnos que están entrando con 40 y pico años en la Policía», confesó, respaldando la idea de que, a día de hoy, la edad no define el éxito de un agente, sino su preparación física y mental.

Finalmente, el inspector Gayol recordó sus primeros años en la Policía, cuando se unió a los 18 o 19 años y tuvo que enfrentarse situaciones extremadamente exigentes, como su servicio en San Sebastián. «Me hubiese sentido más a gusto con más experiencia vital», admitió, reconociendo que, aunque la juventud trae consigo vitalidad, la experiencia y la madurez son factores esenciales para un buen desempeño de las labores policiales.