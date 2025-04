Una inglesa que vive en Madrid desvela la frase que decimos los españoles que más le desconcierta: «Colapso»

Los conocidos 'choques culturales' se dan cuando una persona se muda a otro país y debe hacer frente a nuevas costumbres o nuevas maneras de relacionarse.

Se trata de un 'fenómeno' que puede vivir cualquiera que haya salido de su país ya sea para trasladar su residencia o simplemente por vacaciones. En cualquier caso, una de las barreras más notorias (y de las primeras que se deben afrontar) es la del idioma.

Anna es una creadora de contenido inglesa que vive desde hace algo más de dos años en España. Dedica su canal de TikTok a comentar sus viviencias en nuestro país, entre las que se incluyen cosas que le sorprenden.

La frase que más desconcierta a una inglesa que vive en Madrid

En este caso, uno de sus vídeos subido hace pocas semanas lo ha dedicado a una frase que se utiliza de manera muy habitual en España, pero que puede desconcertar a quienes están aprendiendo el idioma. Eso mismo le ha ocurrido a ella.

«Sabes una frase que me encanta en Español, me fascina», comienza. Destaca que entiende el significado y cuándo se usa pero, sin embargo, no entiende «por qué existe».

Se trata de la expresión «me voy a ir yendo». «¿Cuántas veces en una frase quieres utilizar el verbo ir», comenta con humor. Además, ha precisado que no se trata de una crítica ya que está «enamorada del idioma y del país», pero ha querido incidir en la idea de que es una frase complicada para una persona que no es nativa.

De hecho, en este sentido, plantea a sus seguidores la duda de por qué no se utiliza simplemente un «me voy» en lugar de esa construcción: «Justo cuando pienso que estoy aprendiendo todo lo que necesito aprender en español escucho una frase como 'me voy a ir yendo'. Colapso».

Al margen de esta frase tan complicada, esta inglesa que vive en Madrid también ha explicado que en inglés existe una frase «bastante similar».

La expresión «I'm going to get going» sería la equivalente en su lengua aunque, para ella, es una construcción que «tampoco tiene sentido».

El vídeo de esta joven ha generado diversos comentarios en la red social. Muchos le han explicado que no se trata de «algo inmediato» y por eso no se utiliza el 'me voy' que es más contundente. «Nos cuesta bastante despedirnos a a primera», comenta una usuaria con humor.

Otros le han desvelado que incluso se puede complicar más con un «yo creo que voy a tener que ir yéndome». Otros le indican que se usa también «cuando quieres irte pero no sabes cómo».