Una inglesa que reside en España se sincera sobre el Brexit: «Me cuesta mucho...»

El 23 de junio de 2016, una mayoría del electorado británico votó a favor de abandonar la Unión Europea. Desde entonces, el Brexit ha desencadenado una cascada de consecuencias políticas, económicas y sociales que siguen afectando a millones de personas.

Sobre este tema ha hablado recientemente la usuaria de TikTok @AnnaInSpain, una joven británica que reside en España y que se dedica a compartir su vida en redes sociales. En uno de sus últimos vídeos, carga contra las dificultades que, como ella misma dice, no tendría si el Reino Unido siguiera formando parte de la UE.

Al principio de la publicación, la joven aclara que está en proceso de renovar su visa. Dice que va a presentar la solicitud la semana que viene, pero que el procedimiento es «superlargo» y «superestresante». «Odio el Brexit, lo odio, lo odio», repite una y otra vez, dejando claro que votó por quedarse. Y aunque reconoce que es un tema «superpolémico», no se corta en compartir lo que piensa.

Según cuenta, hace seis o siete años no habría tenido que preocuparse por nada de esto. Le bastaba con su pasaporte británico. Ahora, en cambio, vive con la incertidumbre de que su solicitud sea rechazada y tenga que hacer las maletas de vuelta a Reino Unido. Para rematar, juega con el nombre de su cuenta: «No quiero volver a Inglaterra, no quiero ser 'Anna in Gran Bretaña', quiero seguir siendo 'Anna in España'».

Reacciones en los comentarios

El vídeo de la joven ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula algo más de 500 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, decenas de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«No lo digo por ti que eres un amor, pero el brexit no es más que un acto de egoísmo y antisolidaridad del Reino Unido frente a Europa», «Si residía legalmente en España antes del 31 dic 2020 no tienes problema. Sí llegaste después, te toca volver», «Jo, la verdad es que es un rollo todo eso…. Ya lo siento» o «No podemos en España perder personas tan buenas y simpáticas como tú», son algunos de los comentarios más destacados.