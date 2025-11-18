Un ingeniero químico explica cómo limpiar de forma correcta una mampara de una ducha: «Es muy satisfactorio»
Limpiar el baño suele ser una de las tareas más ingratas de la casa, y la ducha se lleva la peor parte
Limpiar el baño suele ser una de las tareas más ingratas de la casa, y la ducha se lleva la peor parte. La mampara acumula cal, restos de jabón y humedad que, con el tiempo, empañan por completo el aspecto del baño. Ahora bien, ¿cuál es la forma más eficaz de limpiarla?
... Sobre este tema ha hablado Diego, creador de la cuenta Renovando con Ideas en TikTok, donde comparte trucos de limpieza del hogar. En uno de sus vídeos más vistos explica el método que utiliza para dejar la mampara impecable sin esfuerzo.
Desde el principio admite que odiaba limpiar la ducha, una tarea que solía posponer durante semanas hasta que la suciedad se acumulaba, la superficie perdía brillo y aparecían pequeños insectos como los pececillos de plata o diminutas moscas.
¿Cómo dejar la ducha impecable al instante?
El truco con el que consiguió solucionarlo es realmente sencillo. Solo hace falta un atomizador, aunque él prefiere un fumigador porque cubre más superficie y agiliza el proceso. En ese pulverizador mezcla 500 mililitros de agua caliente con una cucharada de percarbonato de sodio y lo agita bien.
Una vez preparada la solución, la pulveriza sobre las paredes, la mampara y el suelo de la ducha y la deja actuar durante diez minutos. Según explica, ese tiempo basta para que el percarbonato ablande los restos de jabón y la cal, permitiendo una limpieza profunda sin necesidad de frotar en exceso. Después, solo hay que pasar un paño húmedo para retirar la suciedad y dejar todo completamente limpio.
Diego subraya, además, que el percarbonato de sodio es biodegradable y no irritante, a diferencia del cloro, lo que lo convierte en una alternativa más segura y menos agresiva para el baño.
@renovandoconideas Así limpio y desinfecto mi ducha y me toma menos de 20 minutos, solo se necesita un atomizador, agua caliente y Percarbonato de sodio, disponible en la tienda online. #ducha #limpieza #tipsdelimpieza ♬ sonido original - Diego | Renovando con Ideas
El cambio para él ha sido evidente, y al final del vídeo asegura que, si antes evitaba esta tarea todo lo posible, ahora le resulta tan rápida y satisfactoria que limpia la ducha cada domingo.
