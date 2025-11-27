Un ingeniero químico comenta cómo limpiar de forma correcta una cafetera: «No uses vinagre»

Cada cierto tiempo conviene limpiar la cafetera por dentro, aunque casi nadie lo hace hasta que empieza a fallar. El método más habitual suele ser llenar con vinagre el depósito y hacerla funcionar. Sin embargo, esta costumbre podría no ser la mejor opción ... para mantener la máquina en buen estado.

Sobre este tema ha hablado recientemente Diego, ingeniero químico y creador de contenido en la cuenta de Instagram Renovando con Ideas. En uno de sus últimos vídeos advierte de que este método tan extendido puede no ser eficaz y, peor aún, puede acabar afectando al sabor del café.

Café con Sabor a Ensalada

«El vinagre no es lo suficientemente fuerte para eliminar el sarro y los aceites acumulados», señala al principio del vídeo. Según explica, este puede arrastrar algo de suciedad superficial, pero no desincrusta bien la cal que se va pegando en el interior con el paso del tiempo.

Además, nuestra lengua es especialmente sensible al vinagre y, aunque aclares después, el regusto puede quedarse durante días. «Si no quieres que tu café sepa a ensalada, mejor no pruebes este método«, advierte con humor el ingeniero.

Además, explica que si te resistes y simplemente no la limpias, los minerales del agua acabarán formando sarro en el interior. Eso hace que el agua tarde más en pasar, fuerza el sistema de calentamiento y puede llegar a obstruir conductos internos. Con el tiempo, la máquina trabaja peor y termina fallando. Y sí, el sarro también altera el sabor del café, volviéndolo más plano y amargo.

¿Cómo limpiar correctamente la cafetera?

La alternativa que propone el experto es usar ácido cítrico. Disuelve los depósitos minerales con eficacia, no deja olores y se elimina fácilmente con un buen aclarado. El método es sencillo, una cucharada por cada medio litro de agua, llenar el depósito, hacer un ciclo completo y luego dos ciclos solo con agua limpia para enjuagar.