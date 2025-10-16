Un ingeniero desvela la forma más eficiente de hervir la pasta: «Lo estás haciendo mal»

Aunque a unos les guste más y a otros menos, cocinar es, como mínimo, una necesidad diaria que cuenta con múltiples técnicas culinarias. Los más 'cocinillas' seguro que han probado de hacer un souflé de patatas y controlan de sobras los guisos ... y los postres o incluso se habrán atrevido a probar una esferificación de comida como las que popularizó Ferran Adriá.

Sin embargo, quienes odian ponerse a los fogones posiblemente habrán elaborado poco más que frituras y platos básicos como una tortilla o unos spaguetttis con salsa de tomate. En este sentido, la técnica de hervir pasta no es tan sencilla como uno puede pensar y ahora se ha viralizado un vídeo al respecto.

Y es que el creador de contenido Damián Llorca, experto en temas científicos y que se hace llamar «(casi) ingeniero», acaba de contar en su perfil de TikTok (@explicalo_damian) la manera más eficiente de hervir pasta y ha remarcado que muchos no la cocinan de forma correcta. La publicación ha llegado en tres días a las 120.000 visualizaciones.

«El agua siempre hervirá a 100 grados»

«Si cuando hierves pasta lo haces así lo estás haciendo mal», empieza él, con contundencia, la publicación, mientras se ve cómo introduce pasta seca en una olla con el fuego a máxima temperatura. Para Damián esta práctica que muchos hacen en casa no es la correcta.

Así, él expone que «da igual si el agua hierve muy poco con estas pocas burbujas» o si está hirviendo al máximo dado que «a presión atmosférica, o 0,1 megapascales, el agua siempre hervirá a 100 grados centígrados». Además recalca que, independientemente de si hierve más o menos, la temperatura máxima con la que estará el agua que se usa para hervir no será superior a esos 100 °C, ya que si sube más pasará a ser vapor.

Damián lo explica sobreponiendo el diagrama de presión entalpía del agua, que permite ver que «dentro de la campana, mientras el agua se está transformando de líquido a vapor, la temperatura se mantiene constante para una presión fija». Teniendo esto como base, él defiende que hay una forma más eficiente de cocer pasta. Es esta:

«Ponemos el fuego al máximo hasta que empiece a hervir. Una vez empieza a hervir, lo bajaremos al mínimo necesario para que las burbujas se mantengan suaves pero constantes», explica Damián. El (casi) ingeniero concluye que, haciéndolo así, y no tendiendo a mantener el fuego al máximo durante todo el cocinado, «la pasta se cocerá en el mismo tiempo y a la misma temperatura, pero gastando mucha menos energía».

Él acaba la publicación incidiendo que su truco no es de cocina, «sino de termodinámica», que sigue gustando mucho y que tiene algunos comentarios con dudas. La más preguntada es si hay que tapar o no la olla, a lo que Damián explica que es mejor que sí porque «así no pierdes agua en forma de vapor y, con ella, el calor que tenía almacenado en forma de temperatura». Él mismo puntualiza que con otras recetas no hace falta lo mismo, como cuando se prepara arroz, que se suele preparar con la cantidad justa de agua y que requiere que ésta se evapore.