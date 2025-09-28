Una ingeniera avisa de lo que va a pasar con las energías renovables: «Necesita mucho más...»

El medioambiente se ha convertido en un foro de debate en los programas electorales. Con la llegada de las directrices implementadas en la conocida Agenda 2030, las empresas, en cierta medida obligadas, y los ciudadanos que han aumentado el número de residuos reciclados, aportan su granito de arena.

Uno de los puntos insignia de los objetivos propuestos en el seno de la Unión Europea, es el cambio de las enérgias tradicionales por la llegada de las materias que pueden ser renovadas. Para cumplir las propuestas apremiadas por la Comisión, España ha comenzado un periodo de restructuración de las actividades medioambientales, sin embargo, la falta de estudios relacionados con la eficiencia de los recursos naturales han evaporado las previsiones de las medidas.

Es la línea que comparte la antigua creadora de contenido- su Instagram ha desaparecido- la ingeniera ambiental Patricia, quien en una entrevista con la podcaster 'Clau_qsi' ha mostrado su visión sobre el impacto de las enérgias renovables en el país ibérico.

Ante las preguntas de la creadora de contenido sobre las energías renovables, la experta ha comparado la situación con otros países que han promulgado una mejora en la inversión de las energías sostenibles. «Hay países que están mucho más desarrollados y les va muy bien». «O sea, esto es así», ha relatado ante los micrófonos.

La clave de la investigación en España

La gran inversión que se ha introducido en el país ha sido un avance, sin embargo, según la protagonista de la pieza audiovisual, la falta de organización en los estudios ha sido uno de los obstáculos con los que se han encontrado los mandatarios españoles.

Con la primera pregunta sobre la llegada de las nuevas energías, Patricia ha expresado que la masificación de los cambios y la falta de coordinación evita un aumento en los avances tecnológicos. «Lo veo bien pero todavía necesita mucha mejora». «Creo que se están implementando pero ahora de una manera masificada», ha clarificado.

@clau_qsi ♻️ Y vosotros, ¿Cómo véis el futuro de las energías renovables? El programa completo con @patri_mellaman, ingeniera en tecnologías ambientales en Spotify y en YouTube 🎧 ♬ original sound - Clau

Basadas en dos escollos principales, que son la falta de estudios y la masificación de las propuestas, la creadora de contenido ha recolectado las conclusiones de Patricia para certificar que los usuarios obtengan los diferentes vértices de la situación.