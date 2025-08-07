Una ingeniera de alimentos advierte sobre el error que comete mucha gente con los huevos: «Su vida útil disminuye mucho»

La seguridad alimentaria es uno de los pilares fundamentales para mantener una buena salud. En cada hogar, lavar los alimentosantes de consumirlos o cocinarlos se ha convertido en una rutina casi automática, con la creencia de que así se eliminan bacterias, residuos o pesticidas. Sin embargo, esta práctica, aunque bien intencionada, no siempre es beneficiosa. Algunos alimentos, lejos de ganar salubridad tras pasar por el grifo, pueden tornarse más vulnerables a la contaminación o perder parte de sus propiedades. Este es el caso de los huevos, un producto básico en muchas cocinas, que ha sido objeto de advertencia por parte de la ingeniera de alimentos Mariana Zapién, conocida en redes sociales como 'ingdetusalimentos'.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la experta ha explicado por qué lavar los huevos al llegar del supermercado es un error que puede comprometer seriamente la seguridad del alimento. Según señala, «los huevos tienen una cutícula o membrana proteica que sirve como una capa natural de protección contra microorganismos patógenos que pueden estar en la cáscara». «Esta membrana ayuda a que estos microorganismos no se filtren a través del cascarón del huevo», explica la especialista, que insiste en que manipularlos de forma inadecuada puede dejar al alimento indefenso frente a patógenos como la salmonela.

Un gesto que puede aumentar el riesgo de enfermedad

Lejos de lo que muchos creen, pasar el huevo por agua antes de guardarlo en casa no lo limpia, lo expone. «Cuando se lava el huevo esta cutícula o membrana se pierde y ocasiona que los huevos tengan un mayor riesgo de contaminación y una menor vida útil», señala la ingeniera. Es decir, en lugar de garantizar la higiene del alimento, estamos facilitando que las bacterias que puedan encontrarse en la superficie de la cáscara accedan a su interior.

«La presencia de salmonela u otro tipo de bacterias en la cáscara se da principalmente por el contacto del huevo con la gallina y las heces», indica la experta. De hecho, las granjas industriales ya tienen esto en cuenta y disponen de mecanismos para evitar este contacto directo desde el primer momento. «Por eso, en granjas industriales, las gallinas dejan caer los huevos en un sistema de eductos que los recolecta y así evita el contacto y la contaminación», confiesa.

Por este motivo, el mejor momento para lavar el huevo, si fuera necesario, no es al llegar a casa ni al almacenarlo. «Puede lavarse únicamente antes de consumirlo», aclara la especialista. Esto significa que, si se desea limpiarlo con agua, debe hacerse justo antes de romper la cáscara y no antes.

Y hay más. Una vez lavados, los huevos pierden esa protección natural y se vuelven especialmente vulnerables. «Tendrás que meterlos al refrigerador para evitar el crecimiento de microorganismos patógenos que puedan entrar al huevo», advierte. Además, «deberás consumirlos lo antes posible, porque su vida útil ya no será larga».

Consejos clave

Así que el mensaje de la experta en seguridad alimentaria es claro: «No se recomienda lavarlos». Este gesto, tan común como aparentemente inocuo, puede tener consecuencias negativas para la salud si se realiza sin conocimiento. La mejor forma de conservar los huevos es mantenerlos intactos, sin humedad añadida, y en un ambiente fresco, como recomienda también la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

No obstante, existen situaciones en las que el huevo puede venir con restos visibles, como residuos de heces. ¿Qué hacer en esos casos? La especialista lo deja claro: «Si notas la presencia de heces fecales en los huevos, lo ideal es utilizar un paño seco para limpiar los restos y continuar con su almacenamiento a temperatura ambiente». Nunca se debe usar agua para eliminar estos residuos, ya que eso solo agravaría el problema.

Por último, la prevención no solo pasa por cómo almacenamos los huevos, sino también por cómo los manipulamos en la cocina. «Independientemente de lavarlos o no, debes asegurarte de lavar tus manos después de manipularlos y cocinarlos completamente para disminuir el riesgo de cualquier enfermedad transmitida por alimentos», concluye la ingeniera.

En definitiva, mantener una buena salud no solo depende de lo que comemos, sino también de cómo lo manipulamos. Un simple gesto como no lavar un huevo puede marcar la diferencia entre un alimento seguro y uno contaminado. Y como bien recuerda esta experta en alimentos, muchas veces, menos es más.