Una ingeniera de alimentos advierte sobre el error que comete mucha gente al descongelar el pescado: «Produce toxinas muy peligrosas»

Una ingeniera de alimentos advierte sobre el error que comete mucha gente al descongelar el pescado

Descongelar pescado es algo sencillo que todos hemos hecho alguna vez. Sin embargo, no siempre se hace de forma correcta, y lo que mucha gente desconoce es que, dependiendo de cómo se haga, puede suponer un riesgo para la salud.

Sobre este tema ha hablado recientemente la usuaria de Instagram 'Ingeniera de tus alimentos', una experta en nutrición y seguridad alimentaria que comparte consejos en redes sociales. En uno de sus últimos vídeos, explica cómo debe descongelarse el pescado envasado al vacío.

Según cuenta, jamás deberías descongelar el pescado dentro del paquete sellado. ¿El motivo? Ese tipo de envase crea un entorno sin oxígeno, justo el ambiente que necesita una bacteria llamada Clostridium botulinum para crecer. Esta bacteria no necesita aire para vivir y puede formar esporas muy resistentes.

Estas esporas, asegura la experta, funcionan como cápsulas de protección. Si encuentran condiciones favorables, como una temperatura templada o una humedad elevada, se activan y pueden generar toxinas muy peligrosas. Una de ellas es la toxina botulínica, causante del botulismo, una enfermedad grave que puede llegar a provocar parálisis respiratoria.

«Hay que abrir el paquete antes de descongelar«

La experta asegura que el riesgo aumenta si, además de dejar el pescado en el paquete sellado, se descongela mal, por ejemplo, a temperatura ambiente o sumergido en agua caliente. Estas condiciones pueden ser el detonante perfecto para la formación de toxinas.

«Hay que abrir el paquete antes de descongelar y hacerlo dentro de la nevera», aconseja. De este modo, se introduce oxígeno y se reduce el riesgo. Aunque cocinar bien el pescado puede destruir la toxina, las esporas son más resistentes y podrían volver a activarse si se dan las condiciones adecuadas.